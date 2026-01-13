X!

Ekspert: Iraani protestid on suured, aga neil puudub struktuur

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Iraanis toimuvad protestid on küll suured, aga neil puudub struktuur, mis takistaks neil vaibumast, ütles "Terevisioonis" Tallinna Ülikooli Lähis-Ida uuringute dotsent Helen Geršman.

Geršman rääkis, et meeleavalduste toimumise üks põhjus on riigi kehv majanduslik seis ja väga suur hinnatõus, aga see ei ole ainus põhjus. Samuti on Iraanis pikka aega kestnud veepuuduse kriis.

Ta märkis, et praegu on kõige tugevamalt laual USA-s elava kroonprints Reza Pahlavi tulek riiki valitsema. Küll aga on tema Iraani tulek küllaltki riskantne.

Samuti on Geršmani sõnul juba pikemat aega arutatud Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei mantlipärija üle. "Oluliseks peetakse tema poega. Aga siis on juba küsimus Khamenei pojas, kelle on olnud aega võimalust omale tugev toetajaskond tekitada," sõnas Geršman.

Probleemina tõi ta välja, et opositsioon on fragmenteeritud ja ei ole nii tugev.

"Need protestid ei püsi väga tugeva struktuuri peal. Need protestid on üles ehitatud entusiasmi, aga mitte struktuuri peale. Neil ei ole midagi sellist, mida kohe asemele panna," ütles ta.

"Samas on tegemist protestidega, mis on suuremad kui enne. Üle 108 linna on nende protestidega kaasa läinud," sõnas Geršman.

"Selles mõttes on ka praegu keeruline öelda, kuhu need protestid välja viivad. See struktuur, mis on islamivabariigis aastate jooksul loodud, on ikkagi väga tugev. Kui pea maha võetakse, siis kas see tähendab ka struktuuri kokkukukkumist, selles võib ka kahelda," lausus Geršman.

Geršman ütles, et mida pikemalt protestid edasi kestavad, seda suurem on tõenäosus, et inimesed väsivad ära.

Geršmani sõnul on mõned iraanlased palunud välist sekkumist nii USA-lt kui ka Iisraelilt. "Soovitakse, et välisjõud tuleksid appi, et praegu on see moment, valitsus on nõrk," ütles Geršman.

"See ei ole ka päris niisama lihtne, et tullakse appi ja kaugvaatest tulistatakse mingit sihtmärki. Mis sihtmärki siis seal tulistatakse? On need elektrisüsteemid või veesüsteemid? Mis nendest on tänaseks järgi jäänud? Ja kui seda tõepoolest tehakse, siis läheb elu veel raskemaks ja tegelikult tabatakse ka väga suurt hulka protestijaid. See on väga suur risk," rääkis Geršman.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:48

Doktoritöö: elukoht määrab sisserändaja saatust tihti töökohast rohkem

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

09:45

Andri Rohtla: on aeg arutada prokuratuuri edasikaebeõiguse piiramise üle

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

09:29

Niiskem kliima muudab kaskede kasvu ja veekasutust

09:28

Oma kehast antiikskulptuuri vormiv René Kari: oma töödega rõhutan protsessi

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

09:13

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja Terik

09:11

Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

08:42

Ekspert: Iraani protestid on suured, aga neil puudub struktuur

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

12.01

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

ilmateade

loe: sport

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

09:11

Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

08:38

Jõesaare soliidne mäng ei päästnud Bosnat kaotusest

08:05

TÄNA | "Võimla" kaardistab olümpiakoondise hetkeseisu

loe: kultuur

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

09:28

Oma kehast antiikskulptuuri vormiv René Kari: oma töödega rõhutan protsessi

08:37

Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

Raadiouudised

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12.01

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo