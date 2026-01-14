Elisa ja Telia sõnul võib mobiilioperaatori ülikiire vahetus tekitada segadust

Justiits- ja digiministeerium plaanib alates novembrist muuta mobiilioperaatori vahetamise praegusest palju kiiremaks, et suurendada konkurentsiolukorda ja alandada teenuste hindu. Operaatorid näevad selles aga ohtu, et kliendid võivad kiiruse surve all unustada ära senise teenusepakkujaga seotud kohustused või soodustused.

Mobiilisidefirma vahetamisele kulub lepingu sõlmimisest selle jõustumiseni neli kuni kuus päeva. Justiits- ja digiministeerium plaanib muudatust, et alates novembrist hakkaks operaatori vahetamine toimuma vaid veerand tunni jooksul. Ühelt poolt võimaldab seda tehnoloogiline areng, sest riigi vananenud andmekogu uuendamisega just tegeldakse.

"Teine eesmärk on see, et suurendada konkurentsiolukorda turul. Kui praegu sideoperaator oma kliendile hakkab tegema aktiivselt paremaid pakkumisi (alles) siis, kui klient ütleb, et ta läheb minema, vahetab operaatorit, siis tulevikus peaks tähendama seda, et oma kliente tuleb hoida igapäevaselt, pingutada selle nimel, et nad oleksid sinu juures," lausus Justiits- ja digiministeeriumi sideturgude talituse juht Mart Laas.

Mobiilioperaatorite seas on erinevaid arvamusi. Tele2 on igati uuenduse poolt.

"Praegune süsteem on tekitanud sideturul väga halva praktika, kus üle poolte numbri liikuvusprotsessidest peatatakse sellepärast, et need on algatatud selle eesmärgiga, et saada olemasoleva operaatori käest parem hind. See on tegelikult väga kallis protsess nii tarbijatele, sideoperaatoritele kui ka riigile," ütles Tele2 juht Margus Nõlvak.

Telia ja Elisa seevastu leiavad, et kiirkorras operaatorivahetus võib alguses palju segadusi tekitada ja kliendile peaks jääma pikem aeg järelemõtlemiseks.

"Meie arvates konkurents telekomi turul täna toimib ja kõik võitlevad oma kliendi hoidmise nimel juba praegu. Ülikiire numbriliikuvus ei too hindu alla, vaid jätab kliendi pigem ilma parimast pakkumisest ja selgitustööst," lausus Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp.

"Kui see protsess läheb väga kiireks ja inimest survestatakse otsust väga kiiresti tegema, siis ta võib-olla ei jõua läbi mõelda, kas tal olemasoleva sideteenuse pakkuja juures on mõni tähtajaline leping sõlmitud, kas tal on mingisugused muud hüved, mida ta kaotab ja tal ei ole aega järelemõtlemiseks," ütles Telia ühendusteenuste osakonna juht Evelin Neerot.

Telia leiab, et operaatori vahetuse puhveraeg peaks olema üks tööpäev. Elisa pakkumine on, et numbri üleminek võiks teostuda öisel ajal, kui võrgukoormus kõige madalam.

Kliendi jaoks operaatorivahetuse protsess peale ooteaja ei muutu.

"Ma arvan, et selline muudatus suurendab ka e-SIM-ide kasutamist. Füüsiline SIM-kaart, seda on võimalik võtta esindustest, on võimalik kätte saada postipakist, kõik see on ka võimalik. Tegelikult teenuse aktiveerimine toimubki siis, kui füüsiline SIM-kaart on kätte saadud ja seadmesse sisestatud," ütles Nõlvak.

Kui praegu on e-SIMe kasutusel vaid alla viie protsendi, siis uuemad mobiiltelefonid võimaldavad mobiilsidet ka ilma füüsilise SIM-kaardita.