USA ametnik: CIA juht kohtus Caracases Venezuela ajutise liidriga

Tegemist on kõrgeima tasemega Ameerika visiidiga pärast Nicolas Maduro vahistamist.

"President Trumpi korraldusel sõitis direktor Ratcliffe Venezuelasse, et kohtuda ajutise presidendi Delcy Rodriguezega ja edastada sõnum, et Ühendriigid ootavad paremaid töösuhteid," ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik reedel AFP-le.

Opositsioonijuht Maria Corina Machado ütles reedel, et Venezuela ajutine liider saab "korraldusi", vihjates ilmselt, et need tulevad Ühendriikidest, mis võttis haarangus kinni riigi autoritaarse juhi.

"Ta ei tegutse omal vabal tahtel, vaid täidab "korraldusi"," märkis Machado Washingtonis toimunud üritusel.

Samas kinnitas ta, et Venezuela on astunud esimesed sammud teel demokraatia poole.

Machado sõnul saab Venezuelast vaba riik tänu Ühendriikide ja president Trumpi toetusele.

USA eriüksuslased tungisid jaanuaris Venezuelasse ja võtsid kinni riiki autokraatlikult juhtinud Maduro.

Machado ei kuulu Venezuela ajutisse valitsusse. Trump on seda põhjendanud väitega, et Machadol pole oma riigis piisavalt autoriteeti.