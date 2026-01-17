Pühapäeval on ilm valdavalt sajuta

Pühapäeval püsib ilm valdavalt sajuta, vaid ranniku piirkonnas sajab paiguti vihma ja lörtsi ning võimalik, et ka jäävihma.

Ööl vastu pühapäeva on taevas valdavalt pilves, kohati sajab nõrka lund, lörtsi ja ka jäävihma ning on jäiteoht. Lõuna-Eestis on ilm selgem ja sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -12, Kagu-Eestis kuni -15, Lääne-Eestis ja põhjarannikul -2 kuni 7 ning saartel kohati null kraadi ümber.

Pühapäeva hommik tuleb pilvine, Kagu-Eestis üksikute selgimistega ja sajuta, vaid rannikul võib kohati vähest lund ja lörtsi langeda. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas lõuna- ja edelatuul ning külma on ida pool -6 kuni -13, lääne pool -1 kuni -6 kraadi.

Ka päev tuleb enamasti pilvine. Paiguti sajab nõrka lund, lörtsi ja ka jäävihma ning on jäiteoht. Lõuna-Eestis on ilm selgem ja sajuta. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, Kagu-Eestis kuni -11, saartel ja rannikul kohati null kraadi ümber.

Esmaspäeval on taevas pilves, kuid esineb ka selgimisi ning rannikul võib lund ja lörtsi tulla.

Teisipäevast tiheneb pilvisus veelgi. Teisipäeval ja kolmapäeval sajab paiguti nõrka lund ja lörtsi, neljapäeval juba laialdasemalt nõrka lund. Kui nädala alguses on külma keskmiselt -6 kraadi, siis nädala keskpaik tuleb veidi pehmem ehk kolmapäeval on külma keskmiselt -2 ning neljapäeval -5 kraadi.