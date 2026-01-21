X!

Netanyahu liitub Trumpi rahunõukoguga

Välismaa
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABIR SULTAN
Välismaa

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval, et võttis vastu USA presidendi Donald Trumpi kutse liituda rahunõukoguga.

Trump teatas rahunõukogu loomisest möödunud neljapäeval, mis on USA toetatud Gaza sõja lõpetamise kava teise etapi oluline osa. Nõukogu peaks ellu viima Trumpi rahuplaani Lähis-Idas ning juhtima Gaza ülesehitust.

Netanyahu liitub nüüd nõukoguga, kuhu peaks kuuluma kirju punt riigijuhte. Nõukoguga liitumise kutse on saanud Egiptus, Ungari, India, Türgi, Vietnam, AÜE, Kasahstan ja Valgevene. Ka Vladimir Putin sai kutse ühineda nõukoguga. 

Hiljuti teatas Egiptuse režiimi juht Abdel Fattah al-Sisi, et võttis kutse vastu. Mitmed riigid on samas teatanud, et nad ei liitu nõukoguga, mõned liidrid pole veel otsust langetanud.

Kriitikud leiavad, et Trumpi nõukogul oleksid ulatuslikud volitused, mis läheksid Gaza üleminekuperioodi valitsemisest kaugemale. Kasvab mure, et Trump soovib ÜRO asendada enda loodud nõukoguga.

Prantsusmaa teatas, et ei liitu nõukoguga, kuna selle põhikiri tekitab tõsiseid küsimusi, seda eriti seoses ÜRO põhimõtete ja struktuuriga, mida ei tohi kahtluse alla seada. Ka mitmed teised Euroopa riigid, sealhulgas Norra ja Rootsi, on teatanud, et ei kavatse nõukoguga liituda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et kaalub nõukoguga liitumist, kuid kritiseeris asjaolu, et kutse sai ka Vladimir Putin.

"Minu jaoks on väga raske ette kujutada, kuidas me ja Venemaa oleksime samas nõukogus," ütles Zelenski. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Viimased teleuudised

