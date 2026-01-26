X!

Teisipäeval jätkub korralik talvekülm

ilm
Tuisune ilm Tallinnas
Tuisune ilm Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Teisipäeva öösel Skandinaavia kohal olev kõrgrõhkkond tugevneb ning laieneb Soome kohale. Ilm Läänemere põhjaosas muutub kuivemaks ja hoiab Poola kohale liikuva madalrõhkkonnaga seotud sajud Läti ja Leedu kohal, kuid muudab hommikuks ka meil taeva mitmel pool pilviseks. Tuul vähehaaval tugevneb, kuid on puhanguline pigem Läänemere lõunaosas. Öine õhutemperatuur langeb kohati pea -20 kraadini, päeval jääb -10 kraadi ümbrusesse.

Öö tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul valdavalt kirde- ja idatuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Külma on 8 kuni 20, rannikul paiguti 5 kraadi.

Hommik on pilves ja üksikute selgimistega. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul puhub valdavalt kirdest ja idast 3-9 m/s. Õhutemperatuur jääb -5 ja -15 kraadi vahele.

Ka päeval olulist sadu oodata pole. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul mõõdukas kirde- ja idatuul ning külma on 5 kuni 13 kraadi.

Kolmapäeval võib kohati sadada nõrka lund, öine keskmine õhutemperatuur võib langeda kuni -20 kraadini, päeval on -6 kuni -14 kraadi. Neljapäevast laupäevani püsib ilm olulise sajuta, puhub nõrk või mõõdukas tuul ning õhutemperatuur järk-järgult langeb. Laupäeva öösel võib olla taas kuni 26 kraadi külma, päeval kuni 18 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

