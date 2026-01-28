Riigikogu võttis vastu kaitseväeteenistuse muutmise seaduse

Riigikogu võttis kolmapäeval 60 poolthäälega vastu kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse. Seadusest oli välja jäetud ajateenijate keeleoskusnõuet käsitlev säte, mille tõttu loobus president Alar Karis detsembris seaduse väljakuulutamisest. Keelenõuet on kavas käsitleda eraldi eelnõus.

Muudetud kujul vastu võetud seadusele oli vastu neli saadikut ja erapooletuid ei olnud. Ei hääletanud 19 saadikut.

Eelnõuga laiendatakse osalusvõimalusi kaitseväe tegevuses, et kaasata senisest enam reservväelasi, ajateenijaid ning kaitseväes töötavaid tsiviilisikuid. Selleks muudetakse mitut seadust, sealhulgas kaitseväeteenistuse seadust ja kaitseväe korralduse seadust.

Muudatustega soovitakse suurendada paindlikkust ja tõhusust personali kaasamisel ilma vajaduseta suurendada tegevväelaste hulka rahuaja ametikohtadel. Eelnõuga luuakse uus teenistusliik – vabatahtlik teenistus –, mis võimaldab reservväelastel ajutiselt osaleda kaitseväe ülesannete täitmises koosseisuvälisel ametikohal.

Eelnõu kohaselt laiendatakse ka ajateenijate võimalusi panustada kaitseväe ülesannetesse, võimaldades neil pärast teatud väljaõppe läbimist osaleda rahvusvahelistel mereväe operatsioonidel.

President Alar Karis otsustas detsembris jätta välja kuulutamata riigikogus 19. novembril vastu võetud "Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse", kuna sellega rikutakse presidendi hinnangul võrdse kohtlemise põhimõtet.

Karis märkis otsuses, et põhiseaduse järgi on Eesti kodanikud kohustatud osa võtma riigikaitsest. "Kui mõnele grupile antakse võimalus ajateenistust mitte läbida, siis peab see olema kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega," kirjutas Karis otsuses. Võrdse kohtlemise põhimõtte sätestab põhiseaduse § 12.

"Ehkki keeleoskuseta kutsealuseid ei vabastata kaitseväeteenistusest, ei kutsuta neid ometi ajateenistusse seni, kuni nad pole eesti keelt vajalikul tasemel omandanud," märkis president. "Seejuures võib inimene tegelikult osata eesti keelt, aga kui seda ei kinnita tasemetunnistus, siis poleks võimalik sundida teda oma põhiseaduslikku riigikaitsekohustust täitma."

Peale seda otsustas riigikogu riigikaitsekomisjon võtta presidendi välja kuulutamata jäetud ja parlamendis uuesti arutatavast seadusest välja ajateenijate keeleoskusnõuet käsitleva sätte ning algatada keelenõude kehtestamiseks eraldi eelnõu.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul peab komisjon ajateenijatele kesktasemel eesti keele oskuse nõude kehtestamist kindlalt vajalikuks, kuid leiab, et seda peaks tegema eraldi eelnõuga.