Soome statistikaameti esialgsete andmete kohaselt kasvas riigi majandus 2025. aasta neljandas kvartalis kolmanda kvartaliga võrreldes 0,6 protsenti. Ka teised andmed viitavad, et Soome majandus näitab paranemise märke.

Statistikaamet eeldab, et hooajaliselt korrigeeritud sisemajanduse koguprodukt (SKP) peaks 2025. aasta oktoobris-detsembris eelmise kvartaliga võrreldes kasvama 0,6 protsenti. Tööga hõivatuid oli 0,8 protsenti rohkem kui kvartal varem, vahendas Helsingin Sanomat.

"Esialgsed andmed näitavad, et aasta lõpu poole on toimunud pööre ja Soome majandus on hakanud kasvama. Seda toetab tööga hõivatute ja töötatud tundide kasv. Taastumine peaks sel aastal märkimisväärselt tugevnema," ütles Soome Majandusuuringute Instituudi tippjuht Päivi Puonti.

Ajaleht Helsingin Sanomat toob siiski välja, et esialgsetesse andmetesse tasub suhtuda ettevaatlikult, kuna need võivad veel muutuda. Siiski on põhjust optimismiks, kuna kolmandas kvartalis kahanes SKP eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 protsenti.

"Esialgsed andmed viitavad, et Soome majandus pöördus aasta lõpus kasvule. Kui esialgsed andmed ei muutu, on see kindlasti positiivne uudis," ütles Soome Majandusuuringute Instituudi uurimisjuht Ilkka Kiema.

Soome panga tippjuht Juuso Vanhala tõi välja, et ka tööturg näitab paranemise märke. Tema sõnul on tegemist positiivse märgiga, kuna viimasel ajal on riigis tööpuuduse üle palju räägitud.

"Kui statistikaameti esialgsed andmed pärast andmete täpsustamist kehtivad, toetab see meie seisukohta, et majandus hakkab väikeste sammudega taastuma," ütles Vanhala.