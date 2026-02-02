X!

Trumpi leebem toon Iraani suhtes langetas järsult nafta hinda

Hormuzi väin on veetee, mis ühendab Pärsia lahte ookeani ja maailmaturuga
Hormuzi väin on veetee, mis ühendab Pärsia lahte ookeani ja maailmaturuga
USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et loodab jõuda Iraani režiimiga kokkuleppele ning naftahinnad langesid maailmaturul ligi neli protsenti.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes ligi neli protsenti ja on nüüd umbes 66,35 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 62 dollarit barreli kohta. 

Trump on varem korduvalt Iraani ähvardanud ning ütles eelmisel nädalal, et kokkuleppe sõlmimiseks hakkab aeg otsa saama. Püsivad ähvardused tõstsid nafta hinda ning eelmisel nädalal ületas Brenti toornafta hind 70 dollari piiri.

Finantsfirma IG analüütik Tony Sycamore märkis, et viimased teated viitavad pingete vähenemisele piirkonnas. 

"Toornafta turg tõlgendab seda julgustava sammuna, mis leevendab eelmise nädala hinnatõusu, mis oli tingitud geopoliitilistest riskidest," ütles Sycamore.

Hiljuti selgus veel, et Iraani revolutsioonikaardi merevägi ei kavatse Hormuzi väinas lahinglaskmisi läbi viia.

Hormuzi väin on oluline kaubatee, mille kaudu läbib iga päev umbes 20 miljonit barrelit naftat, mis tuleb Iraanist, Iraagist, Kuveidist, Saudi Araabiast, Katarist ja Araabia Ühendemiraatidest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

