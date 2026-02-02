Teisipäeval ulatub elektri keskmine hind 400 euro ligi

Teisipäeval on Nord Pooli andmetel Eesti keskmine elektrihind veidi üle 389 euro megavatt-tunnist. Kella viiest õhtul saavutab elektri turuhind tipu, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta üle 655 euro. See on kõrgeim keskmine elektri päevahind alates 2024. aasta jaanuarist.

Hommikust kella poole seitsmest kuni õhtul poole kümneni on elektrihind püsivalt kallim kui 400 eurot ning kell 23 kuni 23.30 on elekter taas kallim kui 400 eurot megavatt-tunni eest.

Teisipäeval on elekter kõige odavam kell neli hommikul, kui hind jääb 145 euro juurde.

Sama keskmine elektrihind on ka Lätis ja Leedus. Soomes on elekter isegi kallim, kui päeva keskmine hind on 389,89 ning tipphetkel 654,88 megavatt-tunni eest.

Elektri keskmine päevahind oli viimati kõrgem 2024. aasta 5. jaanuaril, kui megavatt-tunni eest tuli maksta 890,54 eurot.

Elektri hind püsib kõrge külmade ilmadega kasvanud elektritarbimise tõttu.

Alates 7. jaanuarist on remondi tõttu turult maas Auvere elektrijaam, mille remont peaks valmima 10. veebruariks.

Lisaks pidi esmaspäeval remondist turule naasema Eesti elektrijaama 8. energiaplokk, ent selle remondiaega pikendati nüüd kuuenda veebruarini.

Eestis ületab esmaspäeval elektritarbimine elektritootmist, kui päeva toodangu kõrgpunkt oli 1441,31 ja tarbimine 1592,89 megavatti.