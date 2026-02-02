X!

Teisipäeval ulatub elektri keskmine hind 400 euro ligi

Majandus
Kella viiest õhtul saavutab elektri turuhind tipu, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta üle 655 euro.
Kella viiest õhtul saavutab elektri turuhind tipu, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta üle 655 euro. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Teisipäeval on Nord Pooli andmetel Eesti keskmine elektrihind veidi üle 389 euro megavatt-tunnist. Kella viiest õhtul saavutab elektri turuhind tipu, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta üle 655 euro. See on kõrgeim keskmine elektri päevahind alates 2024. aasta jaanuarist.

Teisipäeval tuleb Eestis keskmiselt elektri eest maksta 389,01 eurot megavatt-tunnist. Kella viiest õhtul on elekter kõige kallim, siis maksab megavatt-tund 655,48 eurot.

Hommikust kella poole seitsmest kuni õhtul poole kümneni on elektrihind püsivalt kallim kui 400 eurot ning kell 23 kuni 23.30 on elekter taas kallim kui 400 eurot megavatt-tunni eest.

Teisipäeval on elekter kõige odavam kell neli hommikul, kui hind jääb 145 euro juurde.

Sama keskmine elektrihind on ka Lätis ja Leedus. Soomes on elekter isegi kallim, kui päeva keskmine hind on 389,89 ning tipphetkel 654,88 megavatt-tunni eest.

Elektri keskmine päevahind oli viimati kõrgem 2024. aasta 5. jaanuaril, kui megavatt-tunni eest tuli maksta 890,54 eurot.

Elektri hind püsib kõrge külmade ilmadega kasvanud elektritarbimise tõttu.

Alates 7. jaanuarist on remondi tõttu turult maas Auvere elektrijaam, mille remont peaks valmima 10. veebruariks.

Lisaks pidi esmaspäeval remondist turule naasema Eesti elektrijaama 8. energiaplokk, ent selle remondiaega pikendati nüüd kuuenda veebruarini.

Eestis ületab esmaspäeval elektritarbimine elektritootmist, kui päeva toodangu kõrgpunkt oli 1441,31 ja tarbimine 1592,89 megavatti.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:46

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

15:41

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

15:36

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

15:25

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

15:01

BBC: USA sekkub Venemaa mõju laienemisse Aafrikas

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

06:27

Spotify hinnatõus sunnib kuulajaid rahakotti kergendama või alternatiive otsima

13:19

Venemaa jõhkras droonirünnakus tsiviilbussile hukkus vähemalt 12 inimest Uuendatud

11:58

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

14:17

Lääne-Nigula vallas hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

01.02

Ööl vastu esmaspäeva langeb õhutemperatuur kuni 28 külmakraadini

ilmateade

loe: sport

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

loe: kultuur

15:45

Ülevaade: poliitiliseks kiskunud Grammydel tähistati 2024. aastat

15:41

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

15:36

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

14:27

Pildid: Foku galeriis avati Birgit Kaleva, Keiu Maasiku ja Mark Raidpere ühisnäitus

loe: eeter

15:08

Dvinjaninov: väsisin näitlemisest, aga siis avastasin üksinda laval olemise

13:19

Margus Tabor: sõnad võivad olla karmid, aga armastus selle taga jäägitu

11:32

"Teise mätta otsast": hea teaduspilt jääb oma köitvuses tõele truuks

09:36

Eesti Loto telesaade saab ETV2-s uue näo

Raadiouudised

13:10

Loodushuviliste kogutud andmed ei jõua keskkonnaotsustesse

13:10

Ida-Viru rahva akadeemia aitab vabamas õhkkonnas targemaks saada

12:35

Raadiouudised (02.02.2026 12:00:00)

09:50

Värske Tallinna linnavalitsus ei poolda Raua sauna erastamist

09:50

Spotify hinnatõus sunnib rahakotti kergendama või alternatiive otsima

09:25

Raadiouudised (02.02.2026 09:00:00)

01.02

Jagatud vanemluse levik on viimastel kümnenditel märgatavalt kasvanud

01.02

Päevakaja (01.02.2026 18:00:00)

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo