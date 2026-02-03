USA tulistas alla lennukikandjale lähenenud Iraani drooni

USA armee teatel lasi USA hävitaja F-35 alla lennukikandja suunas lennanud ebaselgete kavatsustega Iraani drooni Shahed-139.

"Lennukikandjalt Abraham Lincoln õhku tõusnud hävitaja F-35C tulistas Iraani drooni alla enesekaitseks ning lennukikandja ja selle meeskonna turvamiseks," ütles USA keskväejuhatuse (CENTCOM) esindaja mereväekapten Tim Hawkins.

Vahejuhtumis ükski Ameerika teenistuja vigastada ei saanud ning USA tehnika kahjustusi ei saanud, lisas Hawkins.

Intsident leidis aset ajal, mil diplomaadid püüavad korraldada Iraani ja USA vahelisi tuumaläbirääkimisi. USA president Donald Trump hoiatas, et kuna USA sõjalaevad on teel Iraani suunas, juhtuvad kokkuleppe mittesaavutamisel tõenäoliselt "halvad asjad".

Lincolni lennukikandja on kõige nähtavam osa USA sõjalisest kohalolust Lähis-Idas.

Vägede koondamine järgnes möödunud kuul Iraanis toimunud valitsusvastaste meeleavalduste vägivaldsele mahasurumisele, mis oli veriseim siseriiklik rahutus Iraanis pärast 1979. rahvarevolutsiooni.

Trump, kes repressioonide ajal oma sekkumisähvardusi ellu ei viinud, on pärast rahutusi nõudnud Teheranilt järeleandmisi tuumaküsimustes ja saatnud laevastiku Iraani ranniku lähedale.

Möödunud nädalal väitis Trump, et Iraan on "tõsiselt läbi rääkimas", samas kui Iraani kõrgeim julgeolekuametnik Ali Larijani kinnitas, et ettevalmistused läbirääkimisteks käivad.

USA keskväejuhatuse teatel leidis teisipäeval mõni tund hiljem Hormuzi väinas aset teinegi vahejuhtum, kus Iraani revolutsioonilise kaardiväe üksused häirisid USA lipu all sõitvat ja Ameerika meeskonnaga kaubalaeva.

"Kaks revolutsioonilise kaardiväe paati ja Iraani droon Mohajer lähenesid suurel kiirusel tankerile Stena Imperative ning ähvardasid laeva pardale tungida ja selle arestida," sõnas Hawkins.