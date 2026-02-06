X!

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita

Välismaa
Tšassiv Jari suunal võitlevad Ukraina relvajõudude 24. mehhaniseeritud brigaadi sõdurid
Tšassiv Jari suunal võitlevad Ukraina relvajõudude 24. mehhaniseeritud brigaadi sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLEG PETRASIUK
Välismaa

Venemaa jätkab Ukraina energiataristu ründamist, kuid väljaande Ukrainska Pravda teatel jäi ööl vastu reedet elektrita hoopis Venemaal asuv Belgorodi linn ja seda ümbritsev piirkond.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 6. veebruaril kell 5.45:

- Kiievi linn sai Euroopa Liidult 177 generaatorit;

- Zelenski: Ukraina väed kõrvaldasid jaanuaris 30 000 sissetungijat.

Venemaa jätkab Ukraina energiataristu ründamist, kuid väljaande Ukrainska Pravda teatel jäi ööl vastu reedet elektrita hoopis Venemaal asuv Belgorodi linn ja seda ümbritsev piirkond.

Belgorodi võimud teatasid, et pärast arvatavat raketirünnakut esineb piirkonnas ulatuslikke elektri-, vee- ja soojusvarustuse katkestusi. Kohalikud elanikud teatasid sotsiaalmeedias, et linnas toimus mitu plahvatust ning Telegrami kanalite teatel tabasid piirkonda HIMARS-raketid, vahendas Ukrainska Pravda. 

Kiievi linn sai Euroopa Liidult 177 generaatorit

Ukraina pealinn Kiiev sai Euroopa Liidult 177 generaatorit, teatas reede varahommikul linnapea Vitali Klõtško.

"Kiiev sai Euroopa Liidult kätte esimese partii 177 generaatoriga, mille hulgas 135 seadet võimsusega 20 kW ja 42 seadet võimsusega 22 kW. Linn kavatseb need eraldada eelkõige elumajade individuaalsete soojussõlmedega ühendamiseks seal, kus see on võimalik," ütles Klõtško.

"Homme ootame teist partiid ehk veel 41 generaatorit. Kokku saab Kiiev Euroopa Liidult 218 generaatorit," lisas Klõtško.

Zelenski: Ukraina väed kõrvaldasid jaanuaris 30 000 sissetungijat

Aasta esimesel kuul tegid Ukraina väed kahjutuks 30 000 Vene sissetungijat, mis hõlmab hukkunuid ja raskelt haavatuid, ütles neljapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma igaõhtuses videopöördumises.

"Vaatamata äärmiselt ebasoodsale ilmale, tugevale külmale ja paljudele muudele väljakutsetele õnnestus neil (Ukraina üksuste) jaanuaris säilitada okupandile tekitatud kaotuste tase. Detsembris fikseeriti 35 000 hukkunud ja raskelt haavatud okupanti. Jaanuaris 30 000," ütles Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

