Ukraina teatas kahe asula vabastamisest

Välismaa
Ukraina sõdurid õppusel Harkivi oblastis.
Ukraina sõdurid õppusel Harkivi oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / MARIA SENOVILLA
Välismaa

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest: Harkivi oblastis puhastati okupantidest Tšugunivka ja Zaporižžja oblastis taastati kontroll Ternovate üle.

Ukraina 16. armeekorpus teatas Tšugunivka küla vabastamisest, millele oli eelnenud Vene üksuste imbumine küla lähistel asunud Ukraina kaitseliinidesse.

"Vaatamata halvale ilmale avastasid luuredroonide operaatorid vaenlase rühmituse kiiresti. Seejärel puhastas spetsialiseeritud laskurrood Škval asula," seisis avalduses.

Korpus lisas, et kaitsjad võtsid kinni mõned okupandid, kes panid relvad maha, ja sõdurid heiskasid külas ka riigilipu.

Tšugunivka asub Harkivi oblastis Kupjanski rajoonis, umbes 500 meetri kaugusel Venemaa-Ukraina piirist. Külast lõunas asub nn hall tsoon, mis tähendab, et seal toimub aktiivne lahingutegevus ja see pole kumbagi poole kontrolli all ning sellest kaugemal asub Venemaa okupeeritud territoorium.

Samal ajal teatasid Ukraina lõunapiirkonna väed, et Zaporižžja oblastis asuv Ternovate võeti Ukraina kontrolli alla. Ukraina kaitseväelaste õnnestus küla Vene sissetungijatest puhastada ja mõned okupandid võeti vangi.

Jaanuaris levitasid venelased teavet Ternovate väidetava vallutamise kohta. Teadaoleval tungis ilmastikuolusid ära kasutades külla Vene sabotaažirühm ning heiskas seal Venemaa lipu.

Ukraina teatel viisid tema väed nüüd külas läbi luure- ja otsinguoperatsiooni, mille käigus avastasid Vene okupantide peidupaiga ning puhastasid küla. Ukraina üksus avaldas video kahest oma sõdurist, kes hoiavad Ukraina lippu ja seisavad Venemaa lipul.

Vabastamise kohta avaldatud videos kutsus Ukraina sõdur Vene okupante üles alistuma.

"Venelased postitavad mõnikord internetti videoid niinimetatud "tunnivõitudest" või "lipurünnakutest". Kuid nagu kogemus näitab, on okupantidel kaks võimalust: vangi langemine või hävitamine. Meie oleme Ternovates ja teeme oma tööd. Ternovate on meie oma, Ukraina oma," ütles sõdur videos.

Ternovate küla asub Huliaipolest loodes.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, RBK-Ukraina

