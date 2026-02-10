X!

Turistide arv mullu pisut kasvas

Statistikaameti andmetel peatus 2025. aastal Eesti majutusettevõtetes ligi 3,7 miljonit turisti, mida on kaks protsenti enam kui aasta varem, kuid kolm protsenti vähem kui koroonakriisieelsel 2019. aastal.

2025. aastal külastas Eesti majutusettevõtteid ligi 1,95 miljonit välis- ja 1,74 miljonit siseturisti. 2024. aastaga võrreldes oli välisturiste viis protsenti rohkem, siseturiste aga üks protsent vähem, täpsustas statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk.

"Võrreldes kriisieelse 2019. rekordaastaga oli siseturiste möödunud aastal majutusettevõtetes 13 protsenti rohkem, samas välisturiste oli 13 protsenti vähem," jätkas Pukk.

Välisturiste saabus 2025. aastal Eesti majutuskohtadesse enim Soomest, Lätist ja Saksamaalt. "Soome turiste oli eelmisel aastal võrreldes 2024. aastaga vähem peaaegu kõigis kuudes, välja arvatud jaanuaris ja aprillis. Läti turiste oli see-eest pea kõigis kuudes rohkem, välja arvatud märtsis," tõdes Pukk.

Välisturistid peatusid 2025. aastal peamiselt Harjumaa majutuskohtades, sealhulgas Tallinnas 70 protsenti. Lisaks majutus 11 protsenti välisturistidest Pärnu ja seitse protsenti Tartu maakonnas.

Siseturistidest peatus 2025. aastal 30 protsenti Harjumaa majutuskohtades, sealhulgas Tallinnas 25 protsenti.

"Kui 2020.–2023. aastal majutati Eestis siseturiste rohkem kui välisturiste, siis viimasel kahel aastal on välisturiste majutatud rohkem kui siseturiste," selgitas Pukk.

Sarnaselt eelnevale aastale ööbis 77 protsenti turistidest Eesti majutuskohtades puhkuse eesmärgil, 17 protsenti oli tööreisil ja seitse protsenti muul reisil. "Puhkusereiside osatähtsus on viimastel aastatel kasvanud ja tööreise tehakse vähem," ütles juhtivanalüütik.

Turistid veetsid majutusettevõtetes kokku 6,7 miljonit ööd. Võrreldes 2024. aastaga oli ööbimisi kokku üks protsenti rohkem.

2025. aasta detsembris peatus Eesti majutusettevõtetes üle 300 200 turisti, mis on seitse protsenti rohkem kui 2024. aasta detsembris. Siseturiste oli üle 138 200 (+4 protsenti) ja välisturiste ligi 162 000 (+10 protsenti). Detsembris oli nii sise- kui ka välisturiste rohkem kui turismi jaoks rekordilise 2019. aasta detsembris, vastavalt 14 ja kaks protsenti.

Detsembris oli Eestis külastajatele avatud 915 majutuskohta. Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 50 eurot inimese kohta, mis on kaks protsenti kallim kui 2024. aasta detsembris.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

