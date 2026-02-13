Isamaa ja Keskerakond kasvatasid veebruaris veidi toetust

Kui jaanuaris möödus Keskerakond (20 protsenti) üle pika aja Isamaast (19 protsenti), siis veebruaris oli Isamaa omakorda Keskerakonnast taas napilt ees – toetused vastavalt 22 ja 21 protsenti. Nemad olid ka ainsad parteid, mille reiting kasvas.

Kahele esimesele järgnesid võrdselt 14 protsendi suuruse toetusega EKRE ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Kuu varem oli mõlema partei toetus 15 protsenti.

Viiendal kohal oli Reformierakond 12 protsendi suuruse toetusega. Jaanuaris oli peaministripartei toetus 14 protsenti.

Valimiskünnise ületaks ka parlamendiväline erakond Parempoolsed kaheksa protsendiga. Kuu varem toetas neid üheksa protsenti.

Valitsusliitu kuuluva Eesti 200 toetus oli veebruaris napp kaks protsenti (jaanuaris kolm, detsembris üks protsent).

Valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade kogutoetus oli veebruaris 14 protsenti (jaanuaris 17 protsenti). Opositsioonierakondade kogutoetus oli veebruaris 71 protsenti (jaanuaris 69 protsenti).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad jäid vahemikku 0-1 protsenti.

Küsitlus toimus 5.–9. veebruaril ja üle-eestiliselt küsitleti 899 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusena. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad. Valimiseelistust omas 79 protsenti küsitletutest.