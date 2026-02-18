Meedia: USA rünnaku tõenäosus Iraani vastu suureneb üha enam

Washington ja Teheran pole erimeelsusi lahendanud ning veebiväljaande Axios teatel võib USA ja Iraani vaheline sõda olla väga lähedal. Sotsiaalmeedias levivad väited, et USA saadab Lähis-Ida piirkonda tankurlennukeid.

Axiose allikate teatel võib USA sõjaline operatsioon olla ulatuslik ning kesta mitu nädalat. See viitab sellele, et USA teeks koostööd Iisraeliga ning tulevane rünnak oleks palju ulatuslikum kui mullu suvel kestnud 12-päevane õhusõda.

USA president Donald Trump on varem korduvalt ähvardanud rünnata Iraani. Möödunud nädalal kohtus Trump Washingtonis ka Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.

USA asepresident JD Vance tõdes samuti, et Iraan ei tunnistanud teisipäevastel tuumakõnelustel Ühendriikide põhinõudmisi.

Trump on ka koondanud Iraani ranniku lähedale võimsa armaada. Lennukikandja USS Abraham Lincoln juhitud löögirühm on juba Lähis-Ida piirkonnas. Lähiajal peaks piirkonda jõudma veel ka USA mereväe suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford.

Sotsiaalmeedias levivad veel väited, et USA paigutab ümber tankurlennukeid. Viimased manöövrid meenutavad tegevust, mis toimus vahetult enne suvist Iraani tuumarajatise rünnakut.