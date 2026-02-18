Saaremaa võimuliitu ähvardab erimeelsuste tõttu lagunemine

Pisut enam kui paar nädalat tagasi andis Saaremaa vallavalitsus paljudele ootamatult teada, et septembrist tahetakse sulgeda Saaremaal kolm alla kümne õpilasega väikekooli. Pärast kogukondadega kohtumist valla seisukoht pehmenes ja suunaks jäi, et kolm väikekooli - Kihelkonna, Mustjala ja Laimjala jäävad ühe liitklassiga kolmeklassiliseks ja viiakse ühise juhtimise alla mõne teise kooliga.

"Esialgselt oli plaanis tõesti need kooliastmed sellisel kujul kinni panna, et need koolid sulgeksid täielikult tegevuse. Kohtusime piirkondades inimestega ja tagasiside oli väga selge, et esimene kooliaste võiks jääda," sõnas Saaremaa valla abivallavanem Laura Heinsaar (Keskerakond).

Vallavalitsuse kiiresse koolivõrgu korrastamisse on piirkondadest tulnud vastuseisu.

"Siia peab jääma meie kooli juhtimine. Sama, nagu täna meil on kokad, meil on lasteaed. Tegelikult seal nüüd küll ei ole mingisugust suurt eelist, et meil maja jääb, mingid klassid jäävad, aga juhtimine läheb ära. Me ei saa sellest valla sammust aru. Me näeme, et kool jääb, täna meil on kuus klassi ja kui need 30 last tulevad-lähevad... Potensiaali on," lausus kohalik elanik Mariliis Vunder.

Samal seisukohal on ka koalitsioonis Isamaa ja Keskerakonna partner EKRE, et nemad väikekoolide ühendamist ei poolda.

"Koalitsiooni osapooled, Isamaa ja Keskerakond, leppisid selles kokku meid teavitamata. Me hindame seda kui viga ja meie ettepanek on võtta see eelnõu tagasi," sõnas Saaremaa vallavolikogu esimees Kristjan Moora (EKRE).

Moora ütles koguni, et eriarvamuste tõttu pole välistatud koalitsiooni muutumine.



"Meie esindajad riigikogus on rääkinud läbi teiste erakondade esindajatega ja vaadanud, et mis siis saab. Meie selge nõue on ju see, et kui meiega ollakse nõus jätkama, siis me tahame ka võrdset kohtlemist. Meil on praegu ainult volikogu esimehe koht. Vallavalitsuse koosseisus on Isamaal kolm kohta, Keskerakonnal kaks kohta ja me tahame ka ühte kohta vallavalitsuse koosseisus, siis on võrdne kohtlemine," ütles Moora.

Vallavanem Rainer Antsaar (Isamaa) volikogu eelnõud tagasi võtta ei plaani.

"Kui see eelnõu esimesele lugemisele läheb, siis saavad ju kõik meie partnerid teha muudatusettepanekuid ja terve märts on meil aega veel. Me soovime koolireformiga alustada ja me soovime, et Saaremaal oleksid tugevad põhikoolid. Me täna näeme, et need väiksed minikoolid seitsme või kaheksa õpilasega eraldi asutustega ei ole see, mida me tegelikult saarlastena kõik ootame," lausus Antsaar.