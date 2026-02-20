X!

USA ülemkohus kuulutas Trumpi globaalsed tollimaksud ebaseaduslikuks

Donald Trump jõustas mullu kaitsetollid 10-protsendise baastariifiga kogu maailmale
USA ülemkohus otsustas reedel, et president Donald Trumpi kehtestatud ülemaailmsed tollimaksud on ebaseaduslikud. Tegemist on tõsise tagasilöögiga Trumpi administratsiooni kaubanduspoliitikale.

Ülemkohtu otsus puudutab erakorralise volituse seaduse alusel kehtestatud tollimakse. Otsus puudutab ka tollimakse, mille Trump kehtestas mullu kevadel peaaegu kõikidele riikidele, vahendas AP. 

Apellatsioonikohus leidis juba varem, et tollid kehtestati ebaseaduslikult ning sellega jõudis asi  ülemkohtusse. Ülemkohus otsustas reedel häältega 6:3, et tollimaksud pole kooskõlas föderaalseadusega. 

Trump kehestas mullu tollid kõigepealt Hiinale, Kanadale ja Mehhikole. USA teatel ei takistanud need riigid fentanüüli ja teiste ebaseaduslike narkootikumide jõudmist USA-sse. Trump leidis toona, et fentanüülist tingitud surmad õigustavad erakorraliste volituste kasutamist.

Aprilli alguses aga jõustas Trump kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti peaaegu kõikidele riikidele. Väikefirmad ja mitmed osariigid vaidlustasid aga need tollid kohtus, väites, et need kahjustavad majandust ning Trumpil pole volitusi neid tollimakse ilma kongressi heakskiiduta kehtestada.

Ülemkohus lükkas tagasi Valge Maja argumendi, et 1977. aasta erakorralise volituse seadus (IEEPA) lubas Trumpil tolle kehtestada. Kuus kohtunikku leidsid, et Trump läks ulatuslike tollide kehtestamisel ilma kongressi selge loata liiale. Kolm kohtunikku olid eriavamusel. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et ülemkohtu viimase otsuse tõttu peab Valge Maja ilmselt tollid uuesti kehtestama, tuginedes teistele õiguslikele põhjendustele. Valge Maja võib toetuda ka teistele seadustele, kuid need ei pruugi võimaldada kehtestada nii ulatuslikke tollimakse. President võib tollide taaskehtestamiseks pöörduda ka kongressi poole, kuid pole selge, kas Valgel Majal on selleks piisavalt poliitilist kapitali. 

Samuti pole selge, kas USA võimud peavad tegema tagasimakseid firmadele, mis on tolle kuude kaupa maksnud. Ülemkohtu enamus seda küsimust ei käsitlenud. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: AP, WSJ, CNN

