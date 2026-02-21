Sõja 1459. päev: Ukraina tabas Venemaal ballistiliste rakettide tehast

Ukraina tabas pikamaarünnakus Votkinsi masinaehitustehast, mis on Venemaa üks tähtsaim ballistiliste rakettide tehas Udmurdi vabariigis, teatasid kohalikud ametnikud meedias. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on riik vastupealetungi käigus võtnud tagasi 300 ruutkilomeetrit territooriumi.

Oluline laupäeval, 21. veebruaril kell 21.28:

Ukraina kehtestas 225 varilaevastiku kaptenile sanktsioonid

President Volodõmõr Zelenski teatas 21. veebruaril, et Ukraina kehtestab uued sanktsioonid Venemaa varilaevastiku vastu.

"Täna kehtestas Ukraina uued sanktsioonid Venemaa naftat transportivate laevade kaptenite vastu – kokku 225 kapteni vastu," ütles ta. "Jätkame järjekindlalt sanktsioonide kehtestamist ja muudame need globaalseks kõigi suhtes, kes aitavad Venemaal sõja jaoks raha teenida."

Zelenski lisas, et Ukraina ettepanekud on sageli aluseks partnerriikide poolt Venemaale kehtestatavatele sanktsioonidele ning ärgitas Euroopa Liitu suurendama survet Moskvale oma järgmises sanktsioonide paketis.

"Me loodame eelkõige, et Euroopa Liidu järgmine sanktsioonide pakett võtab arvesse seda, mida on vaja tegelikuks surveks Venemaale seoses selle sõjaga – Venemaa sõjapidamisvõime tegelikuks piiramiseks," lausus Zelenski.

Ta kutsus Euroopa juhte eraldi üles keelama mereteenuste osutamist Moskva poolt kasutatavatele laevadele, väites, et selline samm võiks sundida Kremlit liikuma sõjalt diplomaatiale.

Euroopa Komisjon valmistab ette oma 20. sanktsioonide paketti Venemaa vastu, mis on endiselt arutelul ja ootab EL-i liikmesriikide heakskiitu. Ettepanek sisaldab täielikku keeldu mereteenustele Venemaa toornafta osas ning see võidakse lõplikult vormistada 24. veebruariks, mil möödub neli aastat Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse.

Ukraina tabas Venemaa sügavuses ballistiliste rakettide tehast

Ukraina tabas pikamaarünnakus Votkinsi masinaehitustehast, mis on Venemaa üks tähtsaim ballistiliste rakettide tehas Udmurdi vabariigis, teatasid kohalikud ametnikud meedias, vahendas The Kyiv Independent.

Teadete kohaselt kasutas Ukraina rünnakus Flamingo rakette.

Votkinski tehas on strateegiline riigile kuuluv kaitseettevõte ja üks Venemaa olulisemaid raketitehaseid. See toodab lühimaa Iskander-M ballistilisi rakette – mida kasutatakse sageli Ukraina vastu suunatud rünnakutes – ja mandritevahelisi ballistilisi rakette (ICBM), mis on võimelised kandma tuumalõhkepead kuni Ameerika Ühendriikideni.

Samuti kahtlustatakse, et tehas toodab Venemaa uusi Orešniku mandritevahelisi ballistilisi rakette.

Votkinski elanikud teatasid öise rünnaku ajal toimunud plahvatustest ja ütlesid, et rünnak oli suunatud raketitehase vastu. Kohalikud postitasid sotsiaalmeediasse ka videoid, mis näitasid sündmuskohalt tõusvat musta suitsu, ja jagasid fotosid lähedalasuvate hoonete purunenud akendest. Udmurdi Vabariigi juht Aleksandr Bretšalov teatas, et Ukraina droon tabas piirkonna rajatist – kuigi ta ei täpsustanud konkreetset sihtmärki.

"Operatiivandmete kohaselt on kahjusid ja inimohvreid," ütles Bretšalov.

Vene sõltumatu uudistekanal Telegram Astra teatas, et Votkinski tehas sai rünnakus tabamuse, viidates pealtnägijate salvestistele.

Ukraina rünnakud mujal Venemaal

Pühapäeva õhtul tabas droonirünnak Samara piirkonnas kahte tööstusobjekti. Ohvreid ei olnud, teatas piirkonna kuberner Vjatšeslav Fedorištšev Telegrami postituses.

Ta ei täpsustanud, milliseid konkreetseid tootmisüksusi rünnati.

Laupäeva hilisõhtul teatas Fedorištšev droonirünnaku ohust.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et Belgorodi linn, Belgorodi ja Šebekinski rajoonid said kaks korda Ukraina relvajõudude raketirünnaku osaliseks.

Tema sõnul tabas rünnak piirkonna kriitilist infrastruktuuri. "Päästemeeskonnad alustavad kahjude hindamist päevasel ajal," kirjutas Gladkov Telegramis.

Veebruari alguses tabasid Belgorodi ja selle ümbrust korduvalt raketirünnakud, mille sihtmärgiks oli energiainfrastruktuur, mille tagajärjel tekkisid oblasti pealinnas ja teistes asustatud piirkondades elektri- ja küttekatkestused.

Venemaa on kogu talve jooksul massiliselt rünnanud Ukraina energiasektorit, jättes tuhanded kõrghooned Kiievis ja teistes linnades kütteta.

Droonirünnakud Odessas kahjustasid elamuid ja energiataristut

Vene sõjavägi ründas Odessat droonidega, ütles linna sõjaväevalitsuse juht Serhiy Lõsik.

"Oleme teadlikud infrastruktuuri, nelja linna eri osades asuva elamu ja haridusasutuse kahjustustest. Uurime kõiki üksikasju," kirjutas ta Telegramis.

Piirkondliku sõjaväevalitsuse juht Oleg Kiper ütles, et kahjustada sai ka energiataristu.

Kiper ütles, et rünnakus sai viga kaks inimest, kellest üks viidi haiglasse ja teine sai arstiabi sündmuskohal.

Odessa rajoonis süttis Kiperi sõnul põlema ja hävis vähemalt viis eramut, nelja korteriga maja ja mitu garaaži. Odessas hävis tema sõnul osaliselt lütseum ja kahjustada said ka energiaettevõtete laod.

Vene droonirünnaku alla jäid ka Zaporižžja, Herson ja Sumi oblast. Kokku sai viga vähemalt 15 inimest.

Zelenski: Ukraina vabastas vasturünnakus 300 ruutkilomeetrit territooriumi

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles reedel uudisteagentuurile AFP antud intervjuus, et Ukraina on uues vastupealetungis tagasi võtnud 300 ruutkilomeetrit territooriumi.

"Ma ei lasku liigsetesse üksikasjadesse," ütles Zelenskõi edusammude kohta, "kuid täna võin ma ennekõike õnnitleda meie armeed – kõiki kaitsejõude –, sest tänase seisuga on vabastatud 300 ruutkilomeetrit."

Ta ei täpsustanud, mis ajavahemiku jooksul see saavutati, ning AFP-l ei õnnestunud seda väidet kontrollida.

Sõjablogijad on oletanud, et osa sellest edust võisid kaasa aidata ulatuslikud Starlinki internetiterminalide katkestused üle kogu Ukraina rinde, pärast seda, kui võrguomanik Elon Musk need Kiievi palve peale välja lülitas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 258 890 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 685 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 063 (+3);

- suurtükisüsteemid 37 429 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1651 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1303 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 348 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 140 408 (+1527);

- tiibraketid 4314 (+0);

- laevad/kaatrid 29 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 79 295 (+183);

- eritehnika 4073 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.