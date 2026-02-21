X!

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

Slovakkia peaminister Robert Fico.
Slovakkia peaminister Robert Fico. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA
Slovakkia peaminister Robert Fico ähvardas keset ränka energiakriisi Ukrainas peatada erakorralised elektritarned sõjast räsitud riigile, tuues põhjuseks süveneva vaidluse Kesk-Euroopasse suunduvate Venemaa naftatarnete üle.

Slovakkia peaminister Robert Fico süüdistab Kiievit Venemaa naftatranspordi peatamises läbi Družba naftajuhtme pärast seda, kui Venemaa rünnakud kahjustasid jaanuari lõpus Ukraina energiataristut. Ta väidab, et Ukraina viivitab tahtlikult remonditööde ja naftajuhtme taaskäivitamisega, mis transpordib Venemaa naftat Ungarisse ja Slovakkiasse – kahte viimasesse EL-i liikmesriiki, mis sõltuvad Venemaa toornaftast.

"Kui Ukraina president ei taasta esmaspäeval naftatarneid Slovakkiale, palun ma samal päeval asjaomastel Slovakkia ettevõtetel peatada erakorralised elektritarned Ukrainale," kirjutas Fico platvormil X.

"Ainuüksi 2026. aasta jaanuaris vajati Ukraina energiavõrgu stabiliseerimiseks neid erakorralisi tarneid kaks korda rohkem kui kogu 2025. aasta jooksul," lisas Fico.

Kuna Venemaa rünnakud purustavad Ukraina elektrijaamu, on riik ränga energiakriisi haardes. Eelmisel kuul suurendas Ukraina drastiliselt elektri importi EL-ist, mille üle teeb järelevalvet Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E).

Ukraina riikliku võrguoperaatori Ukrenergo andmetel moodustab Slovakkia Ukraina elektriimpordist umbes 17 protsenti.

Ungari ja Slovakkia on oma ähvardusi ka varem ellu viinud, sealhulgas selle nädala alguses, kui nad peatasid diislikütuse ekspordi Ukrainale. Kuid kui Slovakkia 23. veebruaril erakorralised elektritarned tõepoolest peatab, rikuks ta sellega energiaturu reegleid, ütles Poola energiaekspert Wojciech Jakobik.

"Slovakkia jaoks oleks selle koordineerimata tegevus kulukas, sest küsimus pole ainult kahepoolses energiakaubanduses, vaid ka Euroopa ja Ukraina vahelises kaubanduses. Me asume ühisel turul, kus kehtib vaba juurdepääs võrkudele ja mida reguleerivad mitmed reeglid," ütles ta väljaandele The Kyiv Independent.

"Slovakkia saaks tehnilisel tasandil omal käel midagi ette võtta, kuid ühise energiapoliitika ja rahvusvaheliste suhete seisukohalt on see küsita," sõnas Jakobik.

Budapest ja Bratislava on otsinud alternatiivseid marsruute, paludes Horvaatial võimaldada tarneid Adria naftajuhtme kaudu. Horvaatia majandusminister Ante Šušnjar ütles, et Zagreb keeldus Venemaa naftat transportimast.

Družba naftajuhe, mis on üks maailma suurimaid naftavõrgustikke võimsusega umbes kaks miljonit barrelit päevas, on endiselt Ungari ja Slovakkia jaoks elutähtis tarnekanal.

Ukraina on väitnud, et jätkuv sõltuvus Venemaa energiast õõnestab püüdlusi peatada Moskva sõjamasina rahastamine, samas kui Venemaa rünnakud – ning Kiievi enda rünnakud energiataristule Venemaal – on muutnud naftajuhtme tuleviku veelgi ebakindlamaks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrinform, Unian

