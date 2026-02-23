Politico: Melenchoni põlu alla langemine teenib parempopulistide huve

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Melenchon jäi kriitikalaviini alla ning seda püüavad nüüd ära kasutada tema poliitilised vastased. Parempopulistid püüavad nüüd vasakpopulistide ründamisega poliitilise peavoolu maastikul kanda kinnitada.

Prantsusmaa vasak- ja paremaktivistid põrkusid hiljuti Lyonis asuva ülikooli ees, kus esines LFI vastuoluline saadik Rima Hassan. 23-aastane Quentin Deranque, kes oli seotud Lyoni parempopulistidega, suri peksmise ja hoopide tagajärjel saadud ajukahjustusse.

Vasakpopulistid sattusid pärast meeleavaldaja surma surve alla. Melenchon ja tema kapitalismivastane partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) rõhutavad nüüd, et nende liikumine ei toeta vägivalda.

Deranque'i tapmises süüdistatakse aga vasakpoolse noorteorganisatsiooni La Jeune Guard (Noor Kaardivägi) liikmeid. Organisatsiooni kaasasutaja on LFI-i praegune parlamendisaadik Raphael Arnault.

Parempopulistlik erakond Rahvuslik Liit (RN) ja ka konservatiivsed vabariiklased proovivad nüüd näidata, et Melenchon on ohtlik demagoog. Lähiajal toimuvad Prantsusmaal veel ka kohalikud valimised, mis süvendavad poliitilisi pingeid veelgi. Juba järgmisel aastal toimuvad Prantsusmaal ka presidendivalimised.

Samal ajal leiavad veel ka tsentristid, nagu Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja peaminister Sebastien Lecornu, et LFI peab oma retoorikat muutma.

Politico kirjutab, et Melenchoni vastu suunatud rünnak tuleb kõige rohkem kasuks populaarsust koguvale RN-ile. Parempopulistid on aastaid püüdnud vabaneda oma asutaja Jean-Marie Le Peni pärandist ning soovivad jõuda poliitilisse peavoolu.

Endine peaminister ja võimalik presidendikandidaat Dominique de Villepin ütles, Melenchoni ründamisel on praegu ainult üks eesmärk: "legitimeerida Prantsuse parempopulistide võimuletulekut".

Politico toob välja, et RN-i taktika paistabki toimivat ning hoopis LFI-st on kujunemas peamine paariastaatuses olev partei. Uuringufirma Odoxa küsitlus näitas, et vaid 11 protsenti vastanutest leidis, et Melenchon reageeris Deranque'i tapmisele asjakohaselt.

61 protsenti vastanutest ütles, et on valmis hääletama nii, et takistada LFI võimuletulekut. Varem kehtis sarnane tulemüür parempopulistide suhtes. Ka RN-i juht Jordan Bardella kutsus üles kehtestama LFI vastu tulemüüri.

Lisaks palus Bardella, et tema partei tippjuhid ei osaleks Deranque'i mälestusüritustel. Bardella soovib nii näidata, et tema partei ei ole seotud tänavatel toimuvate kokkupõrgetega.

"LFI liigub meist täiesti vastupidises suunas," ütles RN-i parlamendisaadik Pierre-Romain Thionnet.

Endine trotskist Melenchon on pikka aega olnud vastuoluline poliitik. Ta on varem kiitnud ka Deranque'i tapmises süüdistatavat noorteorganisatsiooni. Samuti on ta järjepidevalt avaldanud toetust Palestiina-meelsetele protestijatele.

Melenchoni varasem toon ja hoiakud on pannud teised vasakpoolsed parteid keerulisse olukorda. Järgmisel kuul toimuvad kohalikud valimised ja iga kandidaat, kes saab esimeses voorus üle 10 protsendi häältest, pääseb teise vooru. See tähendab, et võit sõltub liitudest, kus vasakpoolsed peavad tihti jõud ühendama. Pärast Deranque'i surma võib koostöö vasakpopulistidega muutuda keeruliseks.

"Sellistes linnades nagu Pariis ja Marseille võib LFI valijate valik olla otsustava tähtsusega," ütles uuringufirma Ipsos küsitleja Mathieu Gallard.