X!

Politico: Melenchoni põlu alla langemine teenib parempopulistide huve

Välismaa
Prantsuse vasakpopulistide liider Jean-Luc Melenchon
Prantsuse vasakpopulistide liider Jean-Luc Melenchon Autor/allikas: SCANPIX/Alain ROBERT/SIPA/
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Prantsusmaa vasakpopulistide liider Jean-Luc Melenchon jäi kriitikalaviini alla ning seda püüavad nüüd ära kasutada tema poliitilised vastased. Parempopulistid püüavad nüüd vasakpopulistide ründamisega poliitilise peavoolu maastikul kanda kinnitada.

Prantsusmaa vasak- ja paremaktivistid põrkusid hiljuti Lyonis asuva ülikooli ees, kus esines LFI vastuoluline saadik Rima Hassan. 23-aastane Quentin Deranque, kes oli seotud Lyoni parempopulistidega, suri peksmise ja hoopide tagajärjel saadud ajukahjustusse.

Vasakpopulistid sattusid pärast meeleavaldaja surma surve alla. Melenchon ja tema kapitalismivastane partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) rõhutavad nüüd, et nende liikumine ei toeta vägivalda. 

Deranque'i tapmises süüdistatakse aga vasakpoolse noorteorganisatsiooni La Jeune Guard (Noor Kaardivägi) liikmeid. Organisatsiooni kaasasutaja on LFI-i praegune parlamendisaadik Raphael Arnault. 

Parempopulistlik erakond Rahvuslik Liit (RN) ja ka konservatiivsed vabariiklased proovivad nüüd näidata, et Melenchon on ohtlik demagoog. Lähiajal toimuvad Prantsusmaal veel ka kohalikud valimised, mis süvendavad poliitilisi pingeid veelgi. Juba järgmisel aastal toimuvad Prantsusmaal ka presidendivalimised. 

Samal ajal leiavad veel ka tsentristid, nagu Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja peaminister Sebastien Lecornu, et LFI peab oma retoorikat muutma.

Politico kirjutab, et Melenchoni vastu suunatud rünnak tuleb kõige rohkem kasuks populaarsust koguvale RN-ile. Parempopulistid on aastaid püüdnud vabaneda oma asutaja Jean-Marie Le Peni pärandist ning soovivad jõuda poliitilisse peavoolu.

Endine peaminister ja võimalik  presidendikandidaat Dominique de Villepin ütles, Melenchoni ründamisel on praegu ainult üks eesmärk: "legitimeerida Prantsuse parempopulistide võimuletulekut".

Politico toob välja, et RN-i taktika paistabki toimivat ning hoopis LFI-st on kujunemas peamine paariastaatuses olev partei. Uuringufirma Odoxa küsitlus näitas, et vaid 11 protsenti vastanutest leidis, et Melenchon reageeris Deranque'i tapmisele asjakohaselt.  

61 protsenti vastanutest ütles, et on valmis hääletama nii, et takistada LFI võimuletulekut. Varem kehtis sarnane tulemüür parempopulistide suhtes. Ka RN-i juht Jordan Bardella kutsus üles kehtestama LFI vastu tulemüüri. 

Lisaks palus Bardella, et tema partei tippjuhid ei osaleks Deranque'i mälestusüritustel. Bardella soovib nii näidata, et tema partei ei ole seotud tänavatel toimuvate kokkupõrgetega.

"LFI liigub meist täiesti vastupidises suunas," ütles RN-i parlamendisaadik Pierre-Romain Thionnet. 

Endine trotskist Melenchon on pikka aega olnud vastuoluline poliitik. Ta on varem kiitnud ka Deranque'i tapmises süüdistatavat noorteorganisatsiooni. Samuti on ta järjepidevalt avaldanud toetust Palestiina-meelsetele protestijatele. 

Melenchoni varasem toon ja hoiakud on pannud teised vasakpoolsed parteid keerulisse olukorda. Järgmisel kuul toimuvad kohalikud valimised ja iga kandidaat, kes saab esimeses voorus üle 10 protsendi häältest, pääseb teise vooru. See tähendab, et võit sõltub liitudest, kus vasakpoolsed peavad tihti jõud ühendama. Pärast Deranque'i surma võib koostöö vasakpopulistidega muutuda keeruliseks.

"Sellistes linnades nagu Pariis ja Marseille võib LFI valijate valik olla otsustava tähtsusega," ütles uuringufirma Ipsos küsitleja Mathieu Gallard.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

Eesti vabariik 108

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:18

Keeleminutid. Vaba riigi aastapäev

14:16

Väravavahiga kokku põrganud Milani poolkaitsja vajab operatsiooni

13:52

Ülevaade. Sõda ja stiilieksperimendid ehk Eesti animatsioon 2025

13:45

Venemaal asuvat Belgorodi tabas ulatuslik õhurünnak Uuendatud

13:39

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

13:36

Ministeerium: kutsehariduse pikenemine loob võimaluse kõrgkoolis jätkata

13:32

Hillar Sein lahkub Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhi kohalt

13:17

Tallinna kommunaalametit asub juhtima Elari Udam

13:00

54-aastane Jagr kaalub pensionile jäämist

12:58

Otse kell 13: Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Raudsepp, Terik ja Järvan

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

22.02

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

22.02

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

07:12

Kurikuulsa Mehhiko narkoparuni tapmine vallandas vägivallalaine

13:45

Venemaal asuvat Belgorodi tabas ulatuslik õhurünnak Uuendatud

22.02

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

22.02

VAATA | Olümpiakangelane Sildaru võeti Tallinnas pidulikult vastu

22.02

Sõja 1460. päev: Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

22.02

Ungari ähvardab blokeerida EL-i 20. sanktsioonipaketi Venemaa vastu Uuendatud

11:03

Sillat pani motomuuseumi eksponaadid müüki

ilmateade

loe: sport

14:16

Väravavahiga kokku põrganud Milani poolkaitsja vajab operatsiooni

13:39

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

13:00

54-aastane Jagr kaalub pensionile jäämist

12:23

Tõugjas aitas Halmstadi oma debüüdil võidule

loe: kultuur

14:18

Keeleminutid. Vaba riigi aastapäev

13:52

Ülevaade. Sõda ja stiilieksperimendid ehk Eesti animatsioon 2025

12:23

Helme kaalub uuesti kunstimuuseumi juhiks kandideerimist

11:44

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

loe: eeter

11:13

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Elina Born

10:05

USA korrespondent Kalam: Valges Majas tuleb kõva häälega karjuda

22.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

22.02

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (23.02.2026 12:00:00)

10:35

Ida-Virumaal pärsivad kortermajade renoveerimist kõrged ehitushinnad ja vähene konkurents

10:25

Andmete varjamine ehitisregistris võib olla seadusega vastuolus

10:20

Trump vihjas taas, et Taani on Gröönimaa unarusse jätnud

10:00

Kliimaministeerium loodab, et metsanduse kliimaeesmärk saab täidetud

09:25

Raadiouudised (23.02.2026 09:00:00)

22.02

Üle Setomaa tähistati pühapäeval võinädala ehk maaselitsa lõppu

22.02

Berliini filmifestivali võitis Türgi päritolu Saksa režissööri Ilker Tšataki draama "Kollased kirjad"

22.02

Tartu teadlased ja looduskaitsjad muretsevad rohealade niitmise pärast, mida linnavalitsus plaanib

22.02

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna kunagise linavabriku territooriumile kavandatava elu- ja ärikvartali detailplaneeringu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo