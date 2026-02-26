X!

Taanis toimuvad 24. märtsil ennetähtaegsed valimised

Mette Frederiksen
Mette Frederiksen Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Traasdahl
Taani peaminister Mette Frederiksen teatas neljapäeval, et märtsis toimuvad riigis ennetähtaegsed valimised.

"Olen soovitanud kuningas Frederikil kuulutada valimised välja 24. märtsil," ütles peaminister Kopenhaagenis parlamendi täiskogu istungil kõneldes.

Kuna praeguse parlamendikoosseisu ametiaja lõpuni on jäänud alla aasta, pidanuks valimised toimuma hiljemalt 31. oktoobril. 

Otsus tuua hääletus varasemaks tuleb ajal, mil Frederikseni juhitavate Sotsiaaldemokraatide toetus on märkimisväärselt kasvanud. Toetushüppe on tinginud USA president Donald Trumpi agressiivsed ähvardused Gröönimaa annekteerimiseks.

Frederiksen viitas parlamendikõnes otseselt pingetele Washingtoniga ja kinnitas, et tema valitsus püsib kuni märtsikuiste valimisteni valvel. "Ehkki Taanis on alanud valimiskampaania, ei jää muu maailm ootama," lausus ta. "Nagu kõik teavad, pole konflikt Gröönimaa üle veel lõppenud. Valitsus jätkab loomulikult Taani huvide kaitsmist."

Hiljem neljapäeval antud intervjuus ringhäälingule DR märkis Frederiksen, et vaatamata Trumpi Gröönimaa-suunalisele survele on valimiste väljakuulutamine vastutustundlik samm. "Võiks öelda ka nii: Trump ei otsusta Gröönimaa üle ega määra ka seda, millal Taanis valimised toimuvad," ütles ta.

Küsimusele, kas ta jätkab Sotsiaaldemokraatide juhina ka valimiskaotuse korral, Frederiksen otsest vastust ei andnud. "Mul ei ole plaani jääda siia ametisse veel paljudeks aastateks. Lihtsalt ei ole," sõnas ta.

Valitsevad Sotsiaaldemokraadid said detsembris toimunud kohalikel valimistel valusa lüüasaamise, kuid erakonna reiting on tõusnud tänu Frederikseni jõulisele tegutsemisele Taani suveräänsuse kaitsel. Värskeimate küsitluste kohaselt võib peaministri partei koguda 22 protsenti häältest, edestades pea kahekordselt lähimat konkurenti Rohelisi Vasakpoolseid.

Frederiksen juhib praegu koalitsiooni koos tsentristlike Liberaalide ja Mõõdukatega, kuid paljud Sotsiaaldemokraatide progressiivsemad toetajad on kutsunud üles tihedamale koostööle vasakleeriga. Siseriiklikult on valitsust kritiseeritud vähese tegutsemise eest süveneva eluasemekriisi lahendamisel ja väidetava parempöörde pärast.

Peaminister keeldus neljapäeval täpsustamast, kellega ta võidu korral valitsuse moodustaks, lisades, et peab võrdselt võimalikuks nii koostöö jätkamist poliitilise tsentriga kui ka liitu vasakpoolsetega.

"Ma ei välista etteulatuvalt midagi. Praegusel ajal hoidun ma ultimaatumite esitamisest," sõnas ta.

Parempoolsesse nn sinisesse blokki kuuluva Liberaalse Alliansi juht Alex Vanopslagh ütles väljaandele Jyllands-Posten, et on valmis asuma peaministrikandidaadina Frederiksenile väljakutset esitama. 

Samas on nii Konservatiivse Rahvapartei juht Mona Juul kui ka Taani Rahvapartei liider Morten Messerschmidt kutsunud oma blokki üles toetama peaministrikandidaadina hoopis praegust kaitseministrit Troels Lund Poulsenit.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

19:45

19:44

