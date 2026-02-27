X!

Soome majandus kasvas arvatust vähem

Välismaa
Helsingi
Helsingi Autor/allikas: Kai Vare/ERR
Välismaa

Jaanuari lõpus avaldatud Soome statistikaameti esialgsete andmete kohaselt kasvas riigi majandus 2025. aasta neljandas kvartalis kolmanda kvartaliga võrreldes 0,6 protsenti. Reedel avaldatud andmed aga näitavad, et kasv jäi 0,2 protsendipunkti võrra väiksemaks.

Reedel avaldatud statistikaameti esialgsete andmete kohaselt kasvas hooajaliselt korrigeeritud sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2025. aasta oktoobris-detsembris eelmise kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti. Kasvu vedasid investeeringute ja tarbimise kasv. 

Vaatamata sellele, et kasv jäi varem oodatust tagasihoidlikumaks, näitavad uued andmed, et aasta lõpus näitas majandus elavnemise märke. Prognooside põhjal peaks Soome majandus kasvama tänavu 1,0-1,5 protsenti, järgmisel aastal aga 1,5-2,0 protsenti, vahendas Helsingin Sanomat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: HS

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:52

Sõpruse kinos ja Tartu Elektriteatris mälestatakse märtsis Bela Tarri loomingut

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

10:27

Pärnu linn soovib samuti multihalli endale

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

10:15

Rauno Ligi ja Karl Metsküll: kohtud on kaebeõigust rakendanud väga laialt

10:12

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:08

Psühholoog: edu ettekujutamine aitab esinemisärevust vähendada

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

ilmateade

loe: sport

10:26

Charlotte'i snaiper tegi ajalugu, Phoenix alistas Lakersi lõpusekunditel

09:50

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

09:16

Neymar vastas kriitikale kahe väravaga ja juhtis koduklubi võidule

08:43

Hermet: oleme trikoloori eest väljas, anname endast kõik

loe: kultuur

10:52

Sõpruse kinos ja Tartu Elektriteatris mälestatakse märtsis Bela Tarri loomingut

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

26.02

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

loe: eeter

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

10:08

Psühholoog: edu ettekujutamine aitab esinemisärevust vähendada

08:27

Anne Veski 70: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

Raadiouudised

09:35

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

09:20

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

26.02

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

26.02

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

26.02

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

26.02

Ilm läheb sulale

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

26.02

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

26.02

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo