Soome majandus kasvas arvatust vähem

Jaanuari lõpus avaldatud Soome statistikaameti esialgsete andmete kohaselt kasvas riigi majandus 2025. aasta neljandas kvartalis kolmanda kvartaliga võrreldes 0,6 protsenti. Reedel avaldatud andmed aga näitavad, et kasv jäi 0,2 protsendipunkti võrra väiksemaks.

Reedel avaldatud statistikaameti esialgsete andmete kohaselt kasvas hooajaliselt korrigeeritud sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2025. aasta oktoobris-detsembris eelmise kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti. Kasvu vedasid investeeringute ja tarbimise kasv.

Vaatamata sellele, et kasv jäi varem oodatust tagasihoidlikumaks, näitavad uued andmed, et aasta lõpus näitas majandus elavnemise märke. Prognooside põhjal peaks Soome majandus kasvama tänavu 1,0-1,5 protsenti, järgmisel aastal aga 1,5-2,0 protsenti, vahendas Helsingin Sanomat.