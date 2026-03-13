Prantslased elavad kohalike valimiste ootuses

Veebiväljaanne Politico toob välja, et kohalikud valimised toimuvad üle kogu Prantsusmaa ning kandidaatide isiklikud omadused mängivad sageli suuremat rolli kui üleriiklikud küsimused.

Samuti toimub kaks vooru ning kõik kandidaadid, kes saavad pühapäeval üle 10 protsendi häältest, pääsevad ka viimasesse vooru, mis toimub 22. märtsil.

Pariisis lähenevad tasavägised linnapeavalimised, kus sotsialistide kandidaat Emmanuel Gregoire ja konservatiivide endine kultuuriminister Rachida Dati on küsitluste järgi üsna võrdses seisus. Teise vooru võib pääseda veel kolm kandidaati.

Politico toob välja, et parempopulistid pole kunagi suutnud Pariisis kanda kinnitada, samas näitavad arvamusküsitlused, et Marine Le Peni juhitud Rahvuslik Liit (RN) on Prantsusmaa populaarseim partei.

Seetõttu on paljude vaatlejate pilgud pööratud Prantsusmaa suuruselt teise linna Marseille poole. Marseille peegeldab mitmes mõttes kogu Prantsuse ühiskonda. Linn on mitmekesine, seal on kultuuriliselt kirjud ja vaesemad linnaosad, mis kipuvad toetama vasakpopuliste. Samas on seal ka jõukamad konservatiivsed piirkonnad, mis viimastel aastatel on pööranud pilgu parempopulistide poole. Küsitlused näitavad, et parempopulistid ei jää oma toetuses vasakpoolsetest kaugele maha.

Politico toob välja, et parempopulistid loodavad edu saavutada ka teistes lõunapoolsetes linnades, näiteks Nice'is ja Toulonis. Lõunapoolsete ringkondade tulemused võivad anda aimu, kas valijad on valmis andma järgmisel aastal presidendipalee võtmed parempopulistide kätte..

Sotsialistid loodavad lisaks Pariisile säilitada oma positsioonid ka Lille'is ja Nantes'is. Samas vasakpopulistid loodavad edu saavutada Pariisi äärelinnades.

Kapitalismivastane partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) on populaarne haritud ja keskkonnateadlike noorte valijate seas ning samuti sisserände taustaga inimeste hulgas. Tulevased valimised näitavad, kas sellistele valijarühmadele panustamine tasub LFI jaoks end ka ära.