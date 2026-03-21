Trump ähvardab saata lennujaamadesse turvameesteks ICE-i agendid

ICE agendid. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
USA president Donald Trump ähvardas laupäeval kasutada sisserände- ja tolliameti (ICE) agente lennujaamade turvalisuse tagamiseks seoses venima jäänud eelarvevaidlusega, mis on jätnud tavapärased turvatöötajad palgata.

"Kui radikaalsed vasakdemokraadid [rahastuskokkulepet] kohe ei allkirjasta, siis saadan ma meie suurepärased ja isamaalised ICE agendid lennujaamadesse, kus nad tagavad turvalisuse viisil, mida pole kunagi varem nähtud," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump tegi postituse vaid mõni tund pärast seda, kui tehnoloogiamagnaat Elon Musk pakkus, et võib veebruari keskpaigast palgata töötanud USA lennujaamade turvatöötajate palgad katta.

Rahastuse katkemine on sundinud tuhandeid transpordijulgeoleku ameti (TSA) töötajaid töötama ilma palgata ajal, mil kevadine reisihooaeg on hoogustumas.

Amet, mis tegutseb sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) alluvuses, koosneb oma veebilehe andmetel umbes 65 000 töötajast. Erinevatel hinnangutel on selle aastane palgafond 2,5 kuni 3 miljardit dollarit.

"Soovin pakkuda TSA töötajate palkade maksmist selle rahastamise ummikseisu ajal, mis mõjutab negatiivselt paljude ameeriklaste elu lennujaamades üle kogu riigi," postitas Musk sotsiaalmeediaplatvormil X.

Kongressi demokraadid on vastu DHS-i täiendavale rahastamisele enne, kui muudetakse ameti haldusalasse kuuluva ICE reidide läbiviimise korda.

DHS-i andmetel on alates tööseisaku algusest 14. veebruaril ametist lahkunud juba üle 300 TSA töötaja, samal ajal kui USA meedia teatel on etteteatamata puudumiste arv enam kui kahekordistunud.

Ametiühingu esindajate sõnul on osa töötajaid sunnitud võtma teise töökoha või elatuma annetustest. Samal ajal koguvad mitmed suured lennujaamad ilma palgata raskustesse sattunud TSA töötajate jaoks kinkekaarte ja täiendavad toidupankade varusid.

Enne DHS-i rahastamise heakskiitmist on demokraatidest seadusandjad nõudnud patrullide piiramist, keeldu ICE agentide näomaskide kandmisele ning nõuet, et nad hangiksid enne eravaldusesse sisenemist kohtu loa.

Kuigi ICE on sisejulgeolekuministeeriumi osa, on amet suutnud oma tegevust jätkata, kasutades kongressi poolt eelmisel aastal heaks kiidetud vahendeid.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

meretarkus

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo