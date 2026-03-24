X!

ERR Taanis: Trumpi Gröönimaa ähvardused tõstsid Taani valitsuse populaarsust

Foto: SCANPIX/EPA/HENNING BAGGER
Taani valib teisipäeval parlamenti. Valimiste soosikuks on sotsiaaldemokraadid eesotsas peaminister Mette Frederikseniga, kelle populaarsust tõstis jõuline vastuseis USA soovile haarata kontroll Gröönimaa üle. Samas jääb valimistulemus prognooside kohaselt siiski sotsiaaldemokraatide kohta nõrgaks.

Kopenhaageni südalinna valimisjaoskond asub raekojas, mille suures saalis ripuvad Taani lippude kõrval Gröönimaa ja Fääri saarte lipud. USA presidendi Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa suunas ja Taani vastus sellele tõstis valitsusparteide ja ministrite populaarsust.

"Ma arvan, et peaministriks peaks saama taas Mette Frederiksen. Mitte, et ma oleksin tema poolt hääletanud, aga ma arvan, et ta on tugev liider ja ta on meid toonud läbi väga keerulise perioodi," lausus Bo.

"Ma arvan, et ta on teinud väga head tööd ja ma olen tema üle väga uhke naisena. Ma pean temast lugu tema oskuste pärast ja ta on tõepoolest ainus mees parlamendis," ütles Bodil.

"Sellel on ilmselt mõju selles osas, keda peetakse kompetentseks seda kriisi haldama. Palju on räägitud meie välisminister Lars Lokke Rasmussenist, toetus talle on arvamusküsitlustes kasvanud, võrreldes mõne kuu taguse ajaga," sõnas Taani rahvusringhäälingu poliitikakommentaator Christine Cordsen.

Samas valivad inimesed Cordseni sõnul siiski sagedamini igapäevaelu puudutavate koduste teemade põhjal, nagu toimetulek ja maksud, joogivee kvaliteet või hoopis loomade heaolu suures seakasvatussektoris.

"Üks kõige olulisemaid teemasid on minu jaoks maksud, mida me maksame Taanis," lausus Josephine.

"Maksud ja ka puhas vesi," sõnas Magnus.

Kopenhaageni äärel asuvas Glostrupis räägivad valijad ka hinnatõusust ja sisserändest.

"Toidu hinnad, sotsiaalne heaolu," ütles Jimmy.

"Meil on liiga palju inimesi, kes ei taha siin olla, tekitavad üksnes probleeme, tapavad inimesi, narkootikumid. Meil on siin liiga palju välismaalasi. Esimest korda elus ei valinud ma sotsiaaldemokraate, vaid valisin Taani Rahvapartei immigratsiooni tõttu," lausus Heidi.

Kopenhaagenis said sotsiaaldemokraadid sügisestel kohalikel valimistel esimest korda saja aasta jooksul lüüa. Nüüd ennustatakse peaministri parteile samuti kehva valimistulemust, aga siiski piisavat, et need valimised võita.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

