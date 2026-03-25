ERR Taanis: valijad on tulnud uute nišiparteide juurde vasakul ja paremal

Taani parlamendivalimised võitsid ajalooliselt väikese häältesaagiga sotsiaaldemokraadid eesotsas peaminister Mette Frederikseniga. Taani politoloogi sõnul lahkuvadki valijad vanade traditsiooniliste peavoolu parteide juurest uute nišiparteide juurde vasakul ja paremal.

Taani peaminister Mette Frederiksen tuli valimiste ööl parlamenti ühtaegu võitja ja kaotajana.

"Mul on kahju, muidugi on mul kahju, et me ei saanud rohkem hääli. Ma lootsin samuti paremat tulemust. Aga miski ei saa mind täna kurvaks muuta, sest sotsiaaldemokraadid on taas olnud taanlaste absoluutselt eelistatuim poliitiline partei," nentis Frederiksen.

Kehvem valimistulemus oli sotsiaaldemokraatidel viimati 1903. aastal.

Sotsiaaldemokraadid on need valimised võitnud, valitsuse moodustamiseks on neil vaja aga mitmeid partnereid ja võtmerollis näib seejuures olevat veteranpoliitik Lars Lokke Rasmussen. Vasakpoolse ilmavaatega erakondadel on 179-kohalises parlamendis nüüd kokku 84 kohta ja parempoolsetel 77 ehk kummalgi blokil ei tule kokku enamuseks vajalikku 90. Nende vahel kuulub Mõõdukate esimehele 14 kohta, mis võimaldaks valitsuse kokku panna.

"Me peame kokku hoidma. Me oleme väiksed. Me peame ühinema. Me ei tohi olla punased ega sinised, me peame koos töötama," rõhutas Rasmussen.

Parlamenti pääsesid kõik valimistel osalenud 12 parteid.

"Meil on nii palju parteisid Taani poliitikas ja tulevad rasked läbirääkimised võib-olla isegi nädalate jooksul," ütles sotsiaaldemokraat Magnus Heunicke.

Suurimad võitjad olid valimistel rahvuskonservatiivne Taani Rahvapartei ja Sotsialistlik Rahvapartei.

"Me oleme peaaegu kolmekordistanud või veel enam oma tulemust. See näitab, et taanlased soovivad teist suunda," lausus Taani Rahvapartei esimees Morten Messerschmidt.

"Taani poliitika nelja klassikalise partei jaoks, kes on olnud valitsuste keskmes 150 aastat, oli see kollektiivselt kõige halvem valimistulemus. Esimest korda jääb nende toetus kokku alla 50 protsendi, valijad lahkuvad vanade traditsiooniliste peavoolu parteide juurest uute nišiparteide kasuks vasakul ja paremal," selgitas Kopenhaageni ülikooli politoloog Frederik Hjorth.

Kes aga ikkagi hakkab Taanit järgneva nelja aasta jooksul valitsema?

"Väga suure tõenäosusega saab uueks peaministriks praegune peaminister Mette Frederiksen, aga selle valitsuse koosseis ei ole veel selge," lisas Hjorth.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

