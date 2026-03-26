Trumpi sõnul kardavad Iraani läbirääkijad oma inimeste kättemaksu

USA president Donald Trump kinnitas kolmapäeval, et Iraan osaleb rahuläbirääkimistel ja vihjas, et Teherani eituste põhjuseks on Iraani läbirääkijate hirm omade kättemaksu ees.

"Muide, nad peavad läbirääkimisi ja tahavad meeleheitlikult kokkuleppele jõuda. Kuid nad kardavad seda välja öelda, sest arvavad, et nende endi inimesed tapavad nad," rääkis Trump USA kongressi vabariiklastest liikmetele korraldatud õhtusöögil.

Valge Maja hoiatas varem päeval, et USA on valmis Iraani vastu põrgu valla päästma, kui Teheran ei nõustu Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppega.

"Kui Iraan ei suuda praegust tegelikkust tunnistada, kui nad ei mõista, et nad on saanud sõjaliselt lüüa ja saavad ka edaspidi, siis tagab president Trump, et neid tabab rängem löök kui kunagi varem," ütles Valge Maja kõneisik Karoline Leavitt pressikonverentsil.

Iraan oli enne seda väidetavalt tagasi lükanud USA pakutud rahuplaani Lähis-Ida sõja lõpetamiseks.

"Iraan on vastanud eitavalt Ameerika ettepanekule, mille eesmärk on lõpetada praegune pealesunnitud sõda," ütles anonüümseks jäänud kõrge Iraani ametnik ingliskeelse ringhäälingu Press TV andmetel.

"Sõda lõpeb siis, kui Iraan otsustab selle lõpetada ja mitte siis, kui USA president Trump selle lõppu ette näeb," seletas allikas.

Iraani välisminister Abbas Araghchi väitis samuti, et Iraan ei plaani Ühendriikidega läbi rääkida ja Teheran kavatseb võitlust jätkata.