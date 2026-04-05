X!

Uuest nädalast muutuvad Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaanid

Esmaspäevast muutuvad Eesti Raudtee taristuremondi tõttu Elroni ida- (Tallinn–Aegviidu/Rakvere/Narva) ja lõunasuuna (Tallinn–Tartu/Valga/Koidula) reisirongide sõiduplaanid. Taristuremondi põhjus on uute Škoda elektrirongide liinile toomine.

Uuel nädalal algavad AS Eesti Raudtee taristutööd toovad reisirongide sõiduplaanidesse muudatusi ning enim on mõjutatud Tallinn–Narva ja Tartu–Valga liinid.

"Tallinn –Tartu liinil sõiduaeg mõnevõrra lüheneb," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. "Tänavu keskenduvad AS Eesti Raudtee taristutööd Tapa–Tartu vahelise taristu uuendamise lõpetamisele, et saaksime tuua liinile uued Škoda elektrirongid. Samuti on Tapa – Narva raudtee rekonstrueerimise ja elektrifitseerimise eesmärk tuua tulevikus Tallinn – Narva liinile uued Škoda elektrirongid," lisas Mäe.

Taristutööde tõttu teenindab Elron esmaspäevast kuni 30. juunini Tallinn – Narva liini päeva viimast väljumist mõlemas suunas Narva – Tapa lõigul bussiga. "Liini ülejäänud reise teenindame rongidega. Küll tuleks igapäevasel reisijal vaadata üle väljumisajad," lisas Mäe.

Ka Valga – Tartu liinil asendatakse esmaspäevast kuni 30. juunini päeva viimane väljumine seoses AS Eesti Raudtee taristutöödega Elva – Valga lõigul mõlemas suunas bussiga. Liini ülejäänud reise teenindatakse rongiga.

Tallinna Ülemiste jaamas 13.–19. aprillini toimuvate Rail Baltica taristutööde tõttu teenindatakse Tallinn – Lagedi lõigul hommikuti kaht ja õhtul kolme väljumist bussiga.

12.–17. aprillini pole seoses taristutöödega Aegviidu – Tapa ja Tartu – Valga vahelisel raudteel käigus rahvusvahelised rongiliinid: Narva – Riia – Vilnius reisid 21/12/112 ja 117/17/22; Tallinn – Riia – Vilnius reisid 12/112/873 ja 874/117/17; Tallinn – Tartu – Riia reisid 16/711 ja 712/13 ja Tallinn – Tartu – Valga – Riia ümberistumistega reisid 14/114/871 ja 872/115/15.

18.–19. aprillil teenindatakse rahvusvahelisi Tallinn/Narva – Tartu – Riia/Vilniuse reise Vilniusest/Riiast Tartuni. Viimane Tallinn–Riia otsereis (reis 16/711 ja 712/13) enne remonti toimub 11. aprillil ning Riia–Tallinn reis 12. aprillil. Reisirongiühendus Tallinna ja Riia vahel taastub 20. aprillist. 

Elron on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS-ile ja Edelaraudtee AS-ile kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2025. aastal tehti Elroni rongidega 7,66 miljonit reisi.

Toimetaja: Mari Peegel

kuula lugusid

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo