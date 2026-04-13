Erakondade järelevalve komisjonile soovitakse võimu juurde anda

Erakonnaseaduse muutmine on saanud riigikogus taas hoo sisse ning põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg loodab selle lähikuudel vastu võttu. Sidusorganisatsioone ja juriidiliste isikute annetamist puudutavad probleemid jäävad siiski ootama järgmist riigikogu koosseisu.

Riigikogus läbis tegelikult juba aasta tagasi esimese lugemise plaan anda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) uurimisvolitusi juurde. Plaani järgi saaks erakondi, poliitikuid või ka kolmandaid isikuid kohustada esitama komisjonile vajalikke dokumente, selgitusi või teavet.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et see muudatus on hädavajalik.

"Aegade jooksul on kujunenud praktika, et kolmandatelt isikutelt, igasugustelt ettevõtetelt ja muudelt küsime me järelevalve seisukohalt olulisi dokumente, aga nad ei pruugi neid meile anda, sest seaduses ei ole sätestatud konkreetset õigust ja kohustust. See tähendab, et paljud menetlused peavad poole peale seisma, sest järelevalvekomisjon, kellel lasub tõendamiskohustus, ei suuda koguda ja kätte saada kõiki tõendeid, mis oleks otsuse tegemiseks vaja," rääkis Tarand.

Põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg rääkis, et teisipäeval tegeletakse komisjonis veel muudatusettepanekutega, kuid seaduse võiks veel enne suve vastu võtta. Esmane tunnetus on tal, et poolthääled tulevad kokku.

"Loodan küll, aga praegu on raske öelda, sest hääletust pole toimunud. Seniste arutelude põhjal ei oska ma hinnanguid anda, kas mõni muudatus on kellelegi täiesti vastukarva. Seni pole vastuhääli kuulda olnud, aga minu äsjane kogemus näitab, et see ei pruugi veel midagi tähendada," rääkis Kiviberg.

Keskerakondlane Lauri Laats ütles samas, et tema sisetunne on, et erakonnaseadusega väga kaugele ei jõuta.

"Iseenesest peaksime me ka lõpuni vaidlema, kas selline komisjon nagu erakondade rahastamise järelevalve komisjon on üldse mõistlik või peaks see järelvalvefunktsioon olema õiguskantsleril," tõdes Laats.

Sotsiaaldemokraadid pakkusid mõni kuu tagasi välja, et inimene ei tohiks saada erakonnale annetada rohkem kui 100 000 eurot aastas. Kivibergi sõnul seda praegu rohkem arutatud ei ole.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles, et see ei oleks ka mõistlik, sest sellest hakataks mööda hiilima.

"Ma ei näe, et see otsus oleks vajalik, sest erakondade annetamine on Eestis ülimalt läbipaistev. Inimesed näevad kodulehelt, kes ja mis kuupäeval on annetanud ning annetada saab ainult eraisik. Meil on sellega päris hästi," sõnas Vaga.

Põhimõttelisemad küsimused erakonnaseaduses jäävad siiski ootama järgmist riigikogu koosseisu. Näiteks see, millised organisatsioonid üldse tohivad aidata erakondadel oma poliitikat kujundada. Kuna juriidilised isikud erakondadele annetada ei tohi, siis võib nende suhtlus parteidega liigituda praegu keelatud annetuseks.

"Seni ei ole justiitsministeeriumist suudetud ka välja pakkuda lahendust, mis ei liigitaks iga valimiste ajal sõna võtvat organisatsiooni ühe või teise erakonna mõjusfääri. Kui looduskaitsjad teevad lobi või kohalik külakogukond teeb kampaaniat, et nende teemad oleksid valimistel pildis, siis me ei saa ju öelda, et nad on erakondadega seotud," ütles Läänemets.

"Ma olen skeptiline, et suudame nii lühikese aja jooksul enne valimiskampaania algust nendes põhimõttelistes küsimustes kokkuleppele jõuda," lausus Isamaalaste juht riigikogus Helir-Valdor Seeder.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:44

Erakondade järelevalve komisjonile soovitakse võimu juurde anda

06:37

Otse 10.30: kaitsepolitsei tutvustab aastaraamatut

05:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale

00:16

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

ETV spordisaade, 12. aprill

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

Loetumad uudised

00:16

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12.04

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

11.04

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest

12.04

ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

11.04

Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist

12.04

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

12.04

Meri uhtus Lääne-Virumaal randa drooni tiivatüki

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

Arvustus. Ühe oru organismid

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

12.04

Jaan Rekkor: teatris on tore, sest seal aetakse varjamatult ja mõnuga lihtsalt möla ja plära

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

12.04

Priit Pihlap: kui Silvi Vrait laulis šansooni, oli ta nagu Edith Piaf

12.04

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

11.04

Päevakaja (11.04.2026 18:00:00)

10.04

Päevakaja (10.04.2026 18:00:00)

10.04

Kohus peatas kavandatud Siuru asukohas raie ja arheoloogilised uuringud

10.04

Ungari parteid teevad veel viimaseid kampaaniapingutusi

10.04

Elering nihutab kavandatava Estlink 3 trassi

10.04

Raadiouudised (10.04.2026 15:00:00)

