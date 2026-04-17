X!

Eesti 200 palkas oma reitingut päästma Johannes Merilai

Johannes Merilai Jüri Ratase taustal.
Johannes Merilai Jüri Ratase taustal. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Omal ajal peaminister Jüri Ratase büroo juhina töötanud Johannes Merilai asus selle nädala keskpaigast tööle Eesti 200 riigikogu fraktsiooni nõunikuna, et riigikogu valimiste eel anda madala toetusega erakonnale nõu strateegilise kommunikatsiooni vallas.

"Tõepoolest, praegune olukord on selline, nagu ta on, ja võib ju ausalt öelda, et pole väga kiita. Poliitikat valitsuses ja riigikogus küll tehakse, aga just kommunikatsiooni poolel oleks vaja süsteemsemat vaadet ja kindlat kogemust, mida nad siis minu näol otsisid. Minu jaoks oli see huvitav pakkumine, sest poliitiline kommunikatsioon ja poliitika tegemine on mulle olnud kirg ja südamelähedane valdkond. Proovin nüüd oma kogemusi ja teadmisi rakendada selleks, et ka nende üldine perspektiiv või väljavaade paraneks," ütles Merilai ERR-ile.

Olgugi, et Eesti 200 reiting on pikalt olnud kahe protsendi ümber, usub Merilai, et seda on võimalik tõsta.

"Seda pakkumist pole muidu mõtet vastu võtta, kui ma ei usuks, et seal on ühes või teises kohas võimalik olukorda parandada. Kõik erakonnad on teinud vigu ja see kõik sõltubki sellest, kuidas neile vigadele ise ausalt otsa vaadatakse ja milliseid järeldusi tehakse. Kõik need head ja õiged asjad ei saa jääda vigade taha peitu," ütles Merilai.

"Minu arvates on Eesti 200 sugust erakonda Eesti poliitikas vaja, neil on väga selge eesmärk ja nišš Eesti poliitika liberaalsemal tiival," ütles ta.

ERR küsis, kas nõuniku ametisse kutsus teda Eesti 200 juht Kristina Kallas.

"Mul on kontakt nendega olnud juba üsna pikka aega, olen selle käigus suhelnud erinevate inimestega, ka tegevjuhi ja juhatuse liikmetega. Niimoodi see aja jooksul realiseerus. Tegelikult tulid nad esimest korda selle pakkumisega juba eelmise suve alguses või vist isegi eelmisel kevadel," vastas ta.

Ta täpsustas veel, et asub tööle eelkõige fraktsiooni nõunikuna, aga osaliselt ka erakonna enda juures.

Merilai sõnul erakonnaga liitumise plaani tal hetkel ei ole. "Ei, mul praegu sellist plaani küll ei ole. Ma olen olnud erinevates ametites ja andnud nõu erinevatele poliitikutele ning erakondadele, aga seda ei pea ju tingimata tegema erakonna liikmena. Võib ka leida lahendusi ja teha seda tööd erakondade liikmeks astumata," sõnas ta.

Merilai oli peaministri büroo juht ajal, mis valitsusjuht oli praegu Isamaase kuuluv Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas, kes veel siis ka Keskerakonna esimees oli.

Merilai kuulus ka ise aastatel 2005 kuni 2013 Keskerakonda.

