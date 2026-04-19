X!

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna

{{1776579420000 | amCalendar}}
Slovakkia peaminister Robert Fico Autor/allikas: Scanpix / EPA/LUKAS KABON
Leedu ja Läti ei luba Slovakkia peaministril Robert Ficol oma õhuruumi kasutada, et reisida Moskvasse Venemaa võidupüha tähistamisele maikuus, teatas Fico sotsiaalmeedias. Hiljem teatas ka Eesti välisminister Margus Tsahkna, et Fico ei saa ka Eesti õhuruumi kasutada.

"Leedu ja Läti on juba teatanud, et nad ei luba meil Moskvasse suunduva lennu ajal läbi oma territooriumide lennata," ütles Fico oma pöördumises.

"Miks? Euroopa Liidu liikmesriigid ei luba Euroopa Liidu teise liikmesriigi peaministril nendele territooriumidelt läbi lennata," ütles Slovakkia peaminister otsust kritiseerides.

Fico reisis aasta varem Venemaa võidupühale Moskvasse, hoolimata Euroopa ametnike, sealhulgas ELi välispoliitika juhi Kaja Kallase üleskutsetest boikoteerida üritust 2025. aastal.

"Ma leian kindlasti teise marsruudi, nagu ma tegin eelmisel aastal, kui Eesti meid torpedeeris," ütles Fico viidates sellele, et Eesti eelmisel aastal enda õhuruumi võidupüha paraadile sõitjatel kasutada ei lubanud.

Venemaa korraldab 9. mail Teise maailmasõja lõpu tähistamiseks Euroopas grandioosseid sõjaväeparaade, kasutades pidustusi sageli Nõukogude Liidu ülistamiseks ja sõja õigustamiseks.

Enamik Euroopa riike või tähistab Teise maailmasõja lõppu 8. mail ning 9. mail tähistatakse Euroopa päeva.

Ficot ja hiljuti valimised kaotanud Ungari peaministrit Viktor Orbánit peetakse laialdaselt Venemaa lähimateks liitlasteks Euroopa Liidus.

Nii Ungari kui ka Slovakkia on korduvalt väljendanud vastuseisu EL-i katsetele toetada Kiievit, kuna Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu.

Kuna EL kavatseb liikuda Venemaa-vastaste 20. sanktsioonide paketi poole, on Slovakkia välisminister Juraj Blanar öelnud, et tema riik on valmis meetme vetostama, kui Bratislava ei saa kinnitust Družba torujuhtme kohta, mis varustab Venemaa naftat Ukraina kaudu, vahendab Slovakkia väljaanne Dennik N.

Ka Eesti ei luba Ficol õhuruumi kasutada

"Fico ei saa ka sel aastal luba kasutada Eesti õhuruumi lennuks Moskvasse 9. mai paraadile, mille eesmärk on agressori ülistamine. Keelasime seda möödunud aastal ning sama põhimõte kehtib ka nüüd," sõnas Tsahkna.

Välisminister lisas, et Eesti seisukoht on selge: ükski riik ei tohi kasutada meie õhuruumi Venemaaga suhete tihendamiseks ajal, mil Venemaa jätkab rahvusvaheliste normide eiramist ning agressiooni Ukraina ja kogu Euroopa julgeoleku vastu.

Eestis kehtib EL-i ja NATO riikidele ühtne maandumis- ja lennulubade kord ametlike visiitide jaoks, kuid see ei laiene juhtudele, kus soovitakse Eesti õhuruumi kasutada Venemaale reisimiseks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Kyiv Independent

