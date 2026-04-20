X!

Ungari uue valitsuse võtmeministriteks saavad suurettevõtete eksjuhid

Ungari tulevane välisminister Anita Orban. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / FERENC ISZA
Ungari valimised võitnud Peter Magyar tegi esmaspäeval avalikuks oma tulevase valitsuse võtmeministrid, kes on kõik rahvusvaheliste suurfirmade endised juhtivtöötajad.

Ungari uueks rahandusministriks saab András Karmáni, välisministriks Anita Orbáni ning majandus- ja energeetikaministriks István Kapitányi.

Magyari paremtsentristlik partei Tisza saavutas 12. aprilli parlamendivalimistel ülekaaluka võidu, lõpetades parempopulistist peaministri Viktor Orbáni 16-aastase valitsemisaja. See tulemus võib võimaldada Magyaril muuta mõningaid Orbáni poliitikaid, et avada miljardeid eurosid rahastamist, mille Euroopa Liit õigusriigi põhimõtete rikkumise tõttu külmutas.

Endine Erste Banki tegevjuht Karman töötas ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) juhatuse liikmena ning oli pärast Orbani peaministriks saamist 2010. aastal mõnda aega majandusministeeriumi riigisekretär.

Kapitany on endine Shelli globaalne asepresident, kes juhtis aastatel 2020–2025 ka Ungari juhtide ühingut. Ta on öelnud, et EL-i toetuste laekumine ja prognoositav poliitika aitaksid majandust elavdada.

Anita Orban – kes ei ole Viktori sugulane – töötas Vodafone'i avalike suhete direktorina ja pidas aastatel 2010–2015 välisministeeriumis mitmesuguseid diplomaatilisi ametikohti.

"Oleme seda juba mitu korda öelnud, see on tohutu mandaat, tohutu enamus ja vähemalt sama suur vastutus," ütles Magyar pärast esimest kohtumist oma parlamendirühma liikmetega. "See oli tänase parlamendirühma kohtumise põhipunkt – arutada oma kolleegide seadusandjatega, mida see vastutus tähendab ja kuidas me saame sellele vastata ööpäevaringselt, iga päev aastas," lisas ta.

Magyar ütles, et tema valitsus võiks ametisse astuda 11. mai nädalal pärast seda, kui ta peaks andma ametivande 9. või 10. mail parlamendi avaistungil.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

