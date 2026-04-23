USA leevendab kanepile seatud piiranguid

USA justiitsministeerium teatas neljapäeval, et leevendab viivitamatult teatud kanepitoodetele kehtivaid piiranguid ning liigitab psühhoaktiivse kanepi ümber vähem ohtlike ainete hulka. Reutersi hinnangul on tegemist USA uimastipoliitika ühe suurima muudatusega viimaste aastakümnete jooksul.

Otsus ei seadusta psühhoaktiivset kanepit kogu Ameerika Ühendriikides, kuid kujundab tõenäoliselt ümber 47 miljardi dollari suuruse sektori. Seni on tööstusharu põrkunud föderaaltasandil pidevate takistustega, ehkki kõik USA osariigid peale kahe on aine meditsiinilisel eesmärgil mingil kujul seadustanud ning ligi pooled lubavad ka selle meelelahutuslikku tarvitamist.

Edaspidi viiakse osariikides reguleeritud meditsiinilise kanepi tooted tugevat sõltuvust tekitavate ainete (näiteks heroiin) nimekirjast üle leebemasse kategooriasse. Sinna kuuluvad madala kuni mõõduka väärkasutamise riskiga tooted, nagu teatud valuvaigistid, ketamiin ja testosteroon. Samasse rühma liigitatakse ka USA toidu- ja ravimiameti (FDA) heakskiidu saanud kanepitooted.

Justiitsministri kohusetäitja Todd Blanche märkis, et USA valitsus kiirendab laiemat protsessi, mille eesmärk on liigitada psühhoaktiivne kanep vähem ohtlikuks aineks.

Need sammud eemaldavad tõenäoliselt teadusuuringute ees seisvaid tõkkeid, leevendavad maksukoormust ning lihtsustavad ettevõtete juurdepääsu rahastusele, märkis Reuters.

"Aine ümberliigitamine võimaldab uurida selle ohutust ja tõhusust, mis tagab patsientidele parema ravi ning annab arstidele usaldusväärsemat teavet," selgitas Blanche oma avalduses.

Otsus tuleneb president Donald Trumpi detsembris antud korraldusest, millega ta tegi justiitsministeeriumile ülesandeks kanepile seatud piiranguid leevendada.

Oodatavasti annab see samm USA kasvavale kanepisektorile hoogu juurde, millest võidavad sellised ettevõtted nagu Canopy Growth, Tilray Brands ja Trulieve Cannabis.

USA börsidel noteeritud kanepiettevõtete aktsiad tõusid otsuse järel 6–13 protsenti.

"Tänane päev tähistab Ameerika Ühendriikide jaoks pöördelist hetke. President Trumpi otsusega kanep ümberliigitada viiakse föderaalne poliitika lõpuks kooskõlla teaduse, meditsiini ja mis kõige tähtsam, patsientide vajadustega," märkis Tilray juhatuse esimees ja tegevjuht Irwin Simon.

Kanepi kuulumist esimese rühma narkootiliste ainete hulka – mis viitab kõrgele väärkasutamise riskile ja aktsepteeritud meditsiinilise kasutuse puudumisele – on laialdaselt kritiseeritud kui iganenud lähenemist, eriti arvestades aine üha laiemat levikut osariikide tasandil.

Kongressi uuringuteenistuse andmetel on umbes 24 osariiki ja Columbia ringkond seadustanud kanepi meelelahutuslikuks tarvitamiseks. Täielikult on aine meditsiinilise kasutamise seadustanud 40 osariiki, veel kaheksa lubavad seda teatud tervislikel eesmärkidel.

Igasugune seaduslik kasutamine on keelatud vaid kahes osariigis – Idahos ja Kansases.

Turu-uuringufirma BDSA prognooside kohaselt ületab kanepitoodete seaduslik müük 2026. aastal 47 miljardi dollari piiri.

Kanep on kõige laialdasemalt tarvitatav ebaseaduslik uimasti nii Ameerika Ühendriikides kui ka kogu maailmas.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) andmetel tarvitab seda aasta jooksul ligi viiendik USA elanikest. Aine omamise eest on vahistatud miljoneid ameeriklasi, samal ajal kui börsidel noteeritud ettevõtted tegelevad legaalselt kanepitoodete müügiga.

Sarnase protsessi algatas 2024. aastal ka toonase presidendi Joe Bideni administratsioon, kuid see jäi lõpule viimata, kuna Trumpi ametisse naastes peatas USA uimastikaitseamet (DEA) vastava algatuse.

Justiitsministeeriumi teatel algab 29. juunil menetlus, et koguda tõendeid ja ekspertarvamusi uimasti ümberliigitamise kohta.