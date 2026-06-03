Kaitsevägi andis drooniohu teavituse mitmele maakonnale

Kaitsevägi saatis kolmapäeva varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu.

Mitmed inimesed said vahetult enne kella 4 varahommikul sõnumirakenduses ainult selle teavituse, et droonioht Lääne- ja Ida-Virumaal on lõppenud, kuid Eesti riigiinfo telefonilt kinnitati kell 4.18 ERR-ile, et õhuoht piirkonnas püsib.

Kell 4.26 tuli uus teavitus, et õhuoht on ka Tartumaal, Jõgevamaal, Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal. Inimestele soovitati drooni nähes varjuda.

Mitmed Võrus elavad inimesed andsid ERR-ile teada, et kuulsid varahommikul müra, mis võis olla seotud drooniga.

Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt.

Uudis on täiendamisel.