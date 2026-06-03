X!

Kaitsevägi andis drooniohu teavituse mitmele maakonnale

Eesti
{{1780450680000 | amCalendar}}
Õhuohu teavitus 3. juuni varahommikul.
Õhuohu teavitus 3. juuni varahommikul. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kaitsevägi saatis kolmapäeva varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas kaitsevägi õhuohu.

Mitmed inimesed said vahetult enne kella 4 varahommikul sõnumirakenduses ainult selle teavituse, et droonioht Lääne- ja Ida-Virumaal on lõppenud, kuid Eesti riigiinfo telefonilt kinnitati kell 4.18 ERR-ile, et õhuoht piirkonnas püsib.

Kell 4.26 tuli uus teavitus, et õhuoht on ka Tartumaal, Jõgevamaal, Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal ja Põlvamaal. Inimestele soovitati drooni nähes varjuda.

Mitmed Võrus elavad inimesed andsid ERR-ile teada, et kuulsid varahommikul müra, mis võis olla seotud drooniga.

Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt.

Uudis on täiendamisel.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:31

Saarma: teaduste akadeemia vajab iseseisvat eelarvet ja lisaraha

06:22

Norstat: sotsid kaotasid nädalaga toetust, Isamaa kasvatas edu Keskerakonna ees

06:20

USA viib rotatsiooni lõppedes Leedust ära 1000 sõdurit

06:08

Kaitsevägi andis drooniohu teavituse mitmele maakonnale Uuendatud

05:51

Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis

04:51

Valitsus rakendas bürokraatiapidurit kolmandikus kõigist eelnõudest

04:44

Kolmandik Tallinna koole soovib koolipäeva alustada varem kui kell üheksa

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Sirel: droonivõimekus on vaid murdosa sellest, mida me arendama peame

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

02.06

Sõja 1560. päev: Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

02.06

Läti maksab Rail Balticu põhitrassi eest kaks korda rohkem kui Eesti

06:08

Kaitsevägi andis drooniohu teavituse mitmele maakonnale Uuendatud

02.06

Kohtukutse või trahv võib tulevikus inimeseni jõuda ka läbi terviseportaali

02.06

Galerii: Tallinna Keskturule kerkib uus turuhoone ja kvartal Uuendatud

02.06

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

02.06

Edaspidi saab politseinikele näidata Eesti äpist isikut tõendavat dokumenti

02.06

FT: USA kaalub uute tuumabaaside rajamist Euroopasse

02.06

Keskmine palk kerkis esimeses kvartalis 2135 euroni Uuendatud

ilmateade

loe: sport

02.06

Suurbritannia kergejõustikuliit sai sportlase surmaga lõppenud õnnetuses karistada

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Itaalias liiga võitnud Palts: väga palju oli elevust ja ärevust

02.06

ETV spordisaade, 2. juuni

loe: kultuur

02.06

Uue Eesti noortefilmi "Morten" esilinastus toimub Karlovy Vary festivalil

02.06

Näitus "Teatrinukkude võlumaailm" jõudis viimase peatusena Nukuteatrimuuseumisse

02.06

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

02.06

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

loe: eeter

02.06

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

02.06

Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

02.06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

02.06

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Raadiouudised

02.06

Päevakaja (02.06.2026 18:00:00)

02.06

Läti prokuratuur uurib eelmise valitsuse võimalikku korruptsiooni

02.06

Justiitsministeerium uuendab kirjasaladuse-seadust

02.06

Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta

02.06

Raadiouudised (02.06.2026 15:00:00)

02.06

Prantsusmaa soodustab elektriautode kasutamist

02.06

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

02.06

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

02.06

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

02.06

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo