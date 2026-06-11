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Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais

Välismaa
Foto Afipski naftatöötlemistehase põlengust pärast mullu septembris toimunud Ukraina õhurünnakut.
Foto Afipski naftatöötlemistehase põlengust pärast mullu septembris toimunud Ukraina õhurünnakut. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Krasnodari krais asuvale Afipski naftatöötlemistehasele, põhjustades seal suure tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 11. juunil kell 5.55:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais;

- Zelenski: Ukraina kaugmaameetmete plaani viiakse ellu kavakohaselt ;

- Venemaa õhurünnakus Pavlohradile sai vigastada 12 inimest;

- Enamik eurooplasi peab Ukrainat liitlaseks või vajalikuks partneriks;

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais

"Severski rajoonis tõrjutakse droonirünnakut. Droonitükke kukkus alla Afipski külas. Selle tagajärjel puhkes naftatöötlemistehases tulekahju," seisis kohaliku operatiivstaabi väljastatud teates, mida vahendas Vene uudisteagentuur Interfax.

Ukraina meediakanal RBK-Ukraina märkis samas, et vaatamata piirkonnas väljakuulutatud drooniohule, spekuleerivad kohalikud sotsiaalmeedias, et tegemist oli raketirünnakuga.

Pealtnägijate videotes on kuulda sireene ja näha plahvatusi, millele järgneb tulekahju. Lisaks tugevale sähvatusele on videotes näha ka musti suitsupilvi, mis on tõenäoliselt põhjustatud põlevatest naftamahutitest.

Afipski naftatöötlemistehas on ka varem Ukraina õhurünnakute alla langenud. Meedia teatel tabasid tehast Ukraina droonid ja raketid eelmise aasta novembris ja detsembris, samuti 2026. aasta märtsis.

Afipski naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid, mis asub Afipski külas Krasnodari krais, umbes 20 km kaugusel Krasnodarist.

Rafineerimistehas kuulub Safmar Gruppi, mille omanik on Vene ärimees Mihhail Gutseriev. Tehas töötleb aastas umbes 6,25 miljonit tonni naftat ja toodab bensiini, diislikütust, kütteõli ja muid naftasaadusi. Seetõttu on see oluline Venemaa majanduse kütusevarustuse ja sõjaväe logistika jaoks. Rafineerimistehas on ka Lõuna-Venemaa naftatöötlemise taristu võtmeelement.

RBK-Ukraina märkis, et võimalikest droonirünnakutest mujal Venemaal andis tunnistust ka Moskva linnapea Sergei Sobjanini teade õhusihtmärkide allatulistamise kohta ning samuti on teatatud droonirünnakutest okupeeritud Krimmis, mis väidetavalt põhjustasid tulekahju Simferopolis.

Zelenski: Ukraina kaugmaameetmete plaani viiakse ellu kavakohaselt

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja kindralstaabi ülem Andri Hnatov andsid kolmapäeval president Volodõmõr Zelenskile ülevaate olukorrast rindejoone võtmelõikudel.

"Ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja kindralstaabi ülem Andri Hnatovi tegid ettekanded olukorrast rindel ning peamistest operatiivsuundadest. Loomulikult arutasime üksikasjalikult ka praegu läbiviidavaid kesk- ja kaugmaarünnakuid. Meie Ukraina kaugmaameetmete plaani viiakse ellu täpselt kavakohaselt," rääkis riigipea oma igaõhtuses videopöördumises rahva poole.

President tõi muu hulgas välja, et Ukraina raketid Flamingo tabasid sõjatehast Tšeboksarõs, mis asub Ukrainast umbes 900 kilomeetri kaugusel. Samuti märkis Zelenksi ära edukad rünnakud Venemaa naftatööstuse rajatistele ja saavutused Musta mere piirkonnas.

Riigipea tänas Ukraina relvajõude, Ukraina Julgeolekuteenistust (SBU) ja Ukraina luureagentuure saavutatud tulemuste eest.

Ukrinform andmetel kinnitas president Zelenski, et Ukraina raketid FP-5 Flamingo tabasid edukalt Tšeboksarõs asuvat sõjatehast, mis varustab Venemaa armeed droonide ja rakettide komponentidega.

Zelenski rääkis enne seda, et aasta pärast Ukraina mehitamata süsteemide vägede loomist on tabatud peaaegu 40 miljardi dollari väärtuses erinevat tüüpi Venemaa sihtmärke.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel kommenteeris riigipea oma määrust, millega kuulutati 11. juuni Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede päevaks.

"Vaid ühe aasta jooksul pärast mehitamata süsteemide väejuhatuse loomist on tabatud erineva taseme Venemaa sihtmärke peaaegu 40 miljardi dollari väärtuses. Kõige tähtsam on see, et need on erinevat tüüpi löögid ja igaüks neist laiendab meie võimekust elusid päästa," ütles riigipea.

Zelenski sõnul on 11. juuni nüüdsest mehitamata süsteemide vägedele austuse ja tänu avaldamise päev.

Venemaa õhurünnakus Pavlohradile sai vigastada 12 inimest

Ukrainas Dnipropetrovski oblastis asuvas Pavlohradi linnas sai kolmapäeva õhtul Venemaa õhurünnakus vigastada 12 inimest, kelle seas laps.

Õhulöök tabas muu hulgas mitmekorruselist kortermaja.

"Vaenlase rünnaku tagajärjel Pavlohradile sai viimastel andmetel vigastada 12 inimest. Nende hulgas on 13-aastane poiss ning 43-, 44- ja 79-aastased mehed. Haiglasse viidi ka 75-aastane naine," teatas oblasti sõjaväelise administratsiooni juht Oleksandr Hanža.

Esialgse informatsiooni kohaselt saadeti kõik kannatanud haiglaravile.

Varem avaldas Hanža sündmuskohalt fotosid, millel võis näha purunenud akende ja põlengujälgedega kahjustada saanud kortermaja.

Enamik eurooplasi peab Ukrainat liitlaseks või vajalikuks partneriks

Eurooplased toetavad jätkuvalt Ukraina enesekaitset Venemaa vastu ning Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) uue uuringu kohaselt peab enamik inimesi kogu mandril Ukrainat kas liitlaseks või vajalikuks partneriks.

Euroopa 15 riigis läbiviidud küsitlusest selgus, et vastajad näevad Ukrainat üldiselt riigina, kellega Euroopa peaks tegema strateegilist koostööd.

Üle 30 protsenti kõigist vastanutest nimetas Ukrainat liitlaseks. Kõrgeim toetustase registreeriti Rootsis 52 protsenti ja Taanis 45 protsenti. Ühendkuningriigis pidas Ukrainat liitlaseks 26 protsenti vastanutest. 

Poolas ja Ungaris, kelle kahepoolsetes suhetes Kiieviga on esinenud pingeid, pidas Ukrainat liitlaseks vastavalt 24 protsenti ja 15 protsenti vastanutest.

Üle 30 protsendi küsitletud eurooplastest kirjeldas Ukrainat kui vajalikku partnerit. See seisukoht oli valdav enamikus riikides. Erandiks vaid Rootsi 27 protsenti, Itaalia 29 protsenti, Ungari 28 protsenti ja Bulgaaria 26 protsenti.

Uuringust selgus ka, et eurooplastel on praegu Ukrainast üldiselt soodsam arvamus kui Ameerika Ühendriikidest.

Samas ei tähenda positiivne suhtumine Ukrainasse tingimata toetust otsese sõjalise abi andmisele. Enamik vastanutest oli vastu vägede saatmisele Ukrainasse pärast rahulepingu sõlmimist. Vastuseis vägede paigutamisele oli eriti ilmne kolme peamise Euroopa sõjalise suurriigi puhul ehk Saksamaal 28, Prantsusmaal 23 ja Poolas 30 protsenti.

Toetus rahvusvaheliste rahuvalvevägede paigutamisele Ukrainasse pärast sõda oli suhteliselt piiratud ulatudes Soomes 17 protsendini, Taanis 18 protsendini, nii Hispaanias kui ka Portugalis 15 protsendini ja Ühendkuningriigis 11 protsendini.

Veebiküsitlus viidi läbi 2026. aasta mais täiskasvanute seas 15 Euroopa riigis ehk Austrias, Bulgaarias, Eestis, Hispaanias, Itaalias, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Šveitsis, Taanis, Ungaris ja Ühendkuningriigis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, BNS

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