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Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku

Välismaa
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Plahvatuse tõttu lendas Moskva naftahoidla mahuti kaas pealt.
Plahvatuse tõttu lendas Moskva naftahoidla mahuti kaas pealt. Autor/allikas: X
Välismaa

Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Samal ajal ründas Venemaa Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 18. juunil kell 13.50:

- Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku;

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina andis löögi Moskva naftataristu pihta;

- Ukraina droonid tabasid okupeeritud Krimmis asuvat raudteesilda;

- Trumpi hinnangul läheb Ukrainal sõjas Venemaa vastu päris hästi.

Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku

Moskva langes täiemahulise sõja algusest saadik suurima Ukraina rünnaku alla. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venemaa pealinna ümbruses.

Kohaliku kuberneri Andrei Vorobjovi sõnul sai Moskva oblastis haavata 17 inimest.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel toodi ööpäeva jooksul üle riigi alla ligi 1000 drooni ning neli Ukraina tiibraketti. Lõuna-Venemaal Rostovi oblastis sai tabamuse naftabaas, kus hukkus üks inimene.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul andis Kiiev Moskva oblastile taas löögi "kaugmaasanktsioonidega", mis on eufemism Ukraina kaugmaarünnakutele Venemaa territooriumil. "On aeg see sõda lõpetada ning Venemaa peab astuma vajalikud diplomaatilised sammud," lisas Zelenski.

Ta rõhutas, et massiivne droonirünnak oli vastus eelmise nädala rünnakule Kiievi vastu, mille tagajärjel süttis ajalooline suurklooster.

"Me ei taha seda sõda ega ole seda kunagi tahtnud," märkis Zelenski. "Aga kui põleb Ukraina, põleb ka teie Moskva."

Neli ja pool aastat pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kestab rindejoonel endiselt kurnamissõda, mis jääb paljude tavavenelaste jaoks märkamatuks.

Kuna Kiiev on oma kaugmaavõimekust edasi arendanud, on Ukraina piirist umbes 500 kilomeetri kaugusel asuvale Moskvale tehtavad droonirünnakud sagenenud. Esimesed edukad droonilöögid jõudsid Venemaa pealinna 2023. aasta kevadel, ehkki need olid toona harvad ning neis kasutati vaid üksikuid droone.

Pärast seda on Moskva ümber rajatud ulatuslik õhutõrjesüsteem. Samas on aga Ukraina rünnakutes kasutatavate droonide arv mitmekordistunud ning osad neist on kaitsest läbi murdnud. 

Venemaa president Vladimir Putin, kes võõrustab Kaasanis Kagu-Aasia riigijuhtide tippkohtumist, ei ole Moskvat tabanud laiaulatuslikku rünnakut kommenteerinud.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha märkis sotsiaalmeedias: "Üks levinumaid küsimusi, mida moskvalased täna hommikul esitavad, on "Mis toimub?"

"Võin vastata. Teie riik alustas meie riigi vastu agressioonisõda. See on juba aastaid meie inimesi tapnud," kirjutas Sõbiha. "Nüüd, kus te teate, mis toimub, küsige Putinilt, millal ta kavatseb selle lõpetada."

Ukraina andis löögi Moskva naftataristu pihta

Venemaa pealinn ärkas 18. juuni hommikul ulatusliku droonirünnaku peale, kui linnas kärgatasid plahvatused ja Moskva kohal oli taevas suits, kirjutas The Kyiv Independent. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid Moskva piirkonnas asuvat naftatöötlemistehast.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tulekahju teeb laastamistööd Moskvas asuvas Kapotnja naftatöötlemistehases. Vaid mõni päev tagasi tabas sama tehast Ukraina droonirünnak ning Reutersi teatel peatas see seejärel töö.

Reutersi allikad teatasid varem, et Kapotnja rafineerimistehase teine ​​töötlemisüksus peaks siiski õige pea uuesti tööle hakkama. Pole veel täpselt selge, millist kahju uus rünnak tehasele põhjustas ning kui kauaks see tehase taasavamist edasi lükkab. Sotsiaalmeedias levivad veel väited, et Moskva kütusekriis muutub järk-järgult üha tõsisemaks. 

Ajutised lennupiirangud on kehtestatud ka Vnukovo, Šeremetjevo ja Žukovski lennujaamades.

Moskva kõige tihedama liiklusega Šeremetjevo lennujaam teatas, et evakueeris rünnaku ajal reisijad turvalistesse kohtadesse. Drooniohu tõttu peatati liiklus ka Moskva lähedal Kotelniki rajoonis ja Novorjazanskoje maanteel.

Tulekahjud ja plahvatused üle Moskva 

Droonitabamuse saanud Moskva naftatöötlemistehasest tõusev suits kattis neljapäeval Moskva kaguosa suitsuga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on näha tulekahjusid ja plahvatusi mitmes kohas üle linna. Telegrami-kanal Exilenova-Plus avaldas kohalike elanike kaadrid, mis näitasid leekides kõrghoone ülemisi korruseid.

Eraldi droonirünnakust teatati Venemaa Rostovi oblastis Gukovo linnas. Sotsiaalmeedias levitatud piltide ja videote kohaselt teatasid elanikud ulatuslikust tulekahjust piirkonnas pärast Ukraina droonirünnakut. Kanal Exilenova-Plus teatas, et Ukraina tabas Gukovo naftahoidlat.

Gukovo asub Ukraina piiri lähedal, vaid mõne kilomeetri kaugusel okupeeritud Luhanski oblastist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas viimaseid lööke õigustatud vastuseks Venemaa rünnakutele.

"Sel nädalal tabati Moskva naftatöötlemistehast teist korda. Samuti rünnati sihtmärke Rostovi oblastis ja ajutiselt okupeeritud aladel. See on täiesti õigustatud vastus Venemaa rünnakutele meie linnade ja kogukondade vastu," märkis Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Venemaa korraldas mitu rünnakulainet ning esimesed plahvatused kostsid umbes kell 1.30 öösel. Kiievi sõjaväevalitsuse juht kinnitas, et linna tabas raketirünnak.

Õhuhäire lõpetati umbes kell 2.39, kuid veidi enam kui tunni pärast kõlasid linnas taas õhuhäiresireenid. Kiievi kohal hakkasid siis tegutsema Vene droonid, kuulda oli uusi plahvatusi. Kahjude ulatus pole veel teada, vahendas The Kyiv Independent. 

Plahvatustest teatati ka Sumõs ja Poltavas. Rünnaku tekitatud kahjude täielik ulatus ei ole veel selge ja Venemaa rünnakud jätkusid mitmes Ukraina piirkonnas veel varahommikul.

Ukraina droonid tabasid okupeeritud Krimmis asuvat raudteesilda

Sotsiaalmeediakanalite teatel tabasid Ukraina droonid ööl vastu neljapäeva okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. 

Sild asub raudteeliinil, mida Venemaa kasutab sõjatehnika ja kütuse transportimiseks lõunarinde vägedele. Sotsiaalmeediakanali Crimean Wind andmetel on tegemist olulise taristuobjektiga ning rünnak võib tõsiselt häirida kauba- ja reisirongiliiklust sellel marsruudil.

Sild ületab Põhja-Krimmi kanalit Rozdolne küla lähedal ja asub Kertš-Džankoi raudteeliinil. Sotsiaalmeedia teatel võeti sihikule ka lähedalasuv maanteesild, kuigi võimalike kahjustuste ulatus ei olnud kohe selge.

Kohalikud elanikud teatasid umbes 20 plahvatusest ning avaldatud fotod ja videod viitavad, et sillal puhkes tulekahju.

Trumpi hinnangul läheb Ukrainal sõjas Venemaa vastu päris hästi

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ukrainal läheb sõjas Venemaa vastu päris hästi ja seda hoolimata Venemaa armee oluliselt suurematest ressurssidest.

"Neil läheb päris hästi. Venemaa on suur riik. No teate küll, et sel on palju suurem armee. Kuid ukrainlased peavad suurepäraselt vastu. Neil on suurepärased relvad ja ärge unustage, et see on meie varustus. Ja nad näitavad tõesti häid tulemusi," rääkis USA riigipea.

Trump märkis ühtlasi, et võib uuesti kehtestada naftasanktsioonid Venemaa vastu, mis varem Iraani konflikti tõttu peatati.

"Jah, võib-olla ma toon need tagasi. Tahtsin veenduda, et nafta hind püsiks võimalikult madalal. Nüüd, kui nafta hind on palju langenud kehtestan need võib-olla uuesti. Kui te näete neid numbreid, siis nafta hind on väga madal. Aitäh," ütles Trump.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 388 050 (+1370)

- tankid 12 038 (+5)

- jalaväe lahingumasinad  24 779 (+4);

- suurtükisüsteemid 44 240 (+71);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1877 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1431 (+4);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1684 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 357 589 (+1996);

- tiibraketid 4783 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 108 425 (+431);

- eritehnika 4306 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, BNS, BBC

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