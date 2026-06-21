USA ja Iraan peavad Šveitsis kõnelusi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks

Šveitsi välisministeerium teatas laupäeva õhtul, et Iraani esindajad on riiki saabunud. Seda kinnitas omalt poolt ka Iraani uudisteagentuur IRNA.

Ühendriike esindavad Jared Kushner ja Steve Witkoff on juba Šveitsis, lisaks asus laupäeval Šveitsi poole teele ka USA asepresident J. D. Vance.

Enne lahkumist ütles Vance, et kõnelustel on kavas arutada Iraani tuumaprogrammi ja relvarahu Liibanonis. Vance lisas, et saab läbirääkimistel osaleda vaid päeva või kaks.

Lisaks Ühendriikidele ja Iraanile osalevad läbirääkimistel vahendajariigid Pakistan ja Katar.

Šveitsi välisministeeriumi teatel on läbirääkimised osa Ühendriikide ja Iraani varem sel nädalal allkirjastatud esialgse rahulepingu rakendamisprotsessist.

Riigid pidid kõnelusi alustama juba reedel, kuid läbirääkimised lükati edasi. Edasilükkamise põhjust ei avalikustatud, kuid meedia andmetel oli tegemist Liibanoni olukorraga.

Uudistekanali CNN diplomaatilise allika teatel palus Iraan Ühendriikidelt tagatisi Liibanoni vägivalla lõpetamiseks enne läbirääkimiste jätkamist.

Ühendriigid ja Iraani allkirjastatud lepingu eesmärk on lõpetada lahingutegevus ka Liibanonis, kuid USA liitlasriik Iisrael on seal rünnakuid jätkanud.

Liibanon kisti USA ja Iisraeli alustatud sõtta, kui Liibanoni äärmusrühmitus Hizbollah alustas märtsi alguses Iraani toetuseks rünnakuid Iisraeli vastu. Iisrael vastas ulatuslike õhurünnakutega ja alustas maapealetungi Liibanoni lõunaosas.

Liibanoni tervishoiuministeerium teatas laupäeva õhtul, et Iisraeli viimastes rünnakutes hukkus Liibanonis seitse inimest.

Ministeeriumi teatel hukkus Liibanoni idaosas viis inimest, sealhulgas naine ja laps. Lisaks suri kaks palestiinlast riigi lõunaosas Tüürose piirkonnas.

Katari meediaväljaanne Al-Jazeera teatas laupäeval varem, et Iisraeli rünnakutes oli päeva jooksul hukkunud üle 30 inimese.

Iisrael ja Hizbollah leppisid reedel kokku relvarahus. Relvarahu pole aga sisuliselt pidanud ning pooled on süüdistanud teineteist selle rikkumises.

Iisrael ründas laupäeval Lõuna-Liibanoni Nabatieh' linna ja selle piirkonda. Autor/allikas: SCANPIX/Abdul Kader Al Bay/ZUMA Press Wire

Vance: suurim probleem katkematus tulevahetuses

Sellest hoolimata ütles USA asepresident Vance laupäeval, et olukord Liibanonis on paranemas.

"Suurim probleem on see, et keegi tulistab ja siis keegi vastab – tulistamine tuleb lihtsalt piisavalt kauaks ajaks lõpetada, et relvarahu püsima jääks," lisas Vance.

Liibanoni olukorra tõttu teatas Iraan laupäeva õhtul, et Hormuzi väin suletakse taas. Mõnevõrra ebaselgeks jäi, kas väin oli tegelikult suletud või oli tegemist pelgalt ähvardusega.

Iraani sõjaväe keskjuhatus nimetas väina sulgemise põhjuseks Iisraeli rünnakuid Lõuna-Liibanonile. Iraani sõnul rikuvad rünnakud Iraani ja Ühendriikide vahelist lepingut.

Pärast Iraani teadaannet ütles USA keskväejuhatuse (CENTCOM) pressiesindaja Tim Hawkins muuhulgas uudisteportaalile Axios, et liiklus väinas jätkub.

Varem teatas CENTCOM, et USA väed on Hormuzi väinas valvel, et tagada Iraaniga sõlmitud lepingu kõigi punktide järgimine.

Lisaks vägivalla lõpetamisele Liibanonis sätestati esialgses rahulepingus muu hulgas Hormuzi väina avamine. Iraan kohustus tagama laevaliikluse ohutu läbipääsu väinas kohe pärast lepingu allkirjastamist.

Ühendriigid omakorda kohustusid 30 päeva jooksul pärast esialgse lepingu allkirjastamist järk-järgult tühistama kõik Iraani-vastased sanktsioonid ning lõpetama Iraani mereblokaadi. Lisaks peavad Ühendriigid sama perioodi jooksul oma väed Iraani lähedusest välja viima.

Riigid on kokku leppinud, et lõplik rahuleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul pärast esialgse kokkuleppe saavutamist.