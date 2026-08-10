Ukraina saab Türgilt suure koguse ründerelvi

Ukraina sai USA-lt loa osta Türgilt suur kogus rakette ja nende laskeseadeldisi ning mürske, mida saab kasutada Ukraina suurendamiseks nii ründe- kui ka kaitseoperatsioonides Venemaa vastu.

Ukraina saab Türgilt soetada 70 ballistilist raketti M39 ATACMS, 12 mitmikraketiheitjat M270 ning kümneid tuhandeid kobarlahingumoona sisaldavaid mürske ja rakette, selgub USA välisministeeriumi raportis, mis avaldati 6. augustil 2026 kongressi ametlikus dokumendiregistris.

Relvatarned toimuvad Türgi, Bulgaaria ja USA kaitse- ning logistikaettevõtete kaudu, kellel on selleks vajalikud ekspordiload.

Ukrainale kavandatud relvastuse nimekirjas on lisaks 12 mitmikraketiheitjale M270 ja 70 ballistilisele raketile M39 ka 2524 juhitamatut raketti M26 koos DPICM-kobarlõhkepeadega; 47 000 kobarlahingumoona sisaldavat suurtükimürsku M509A1 , mida kasutatakse iseliikuvatel suurtükkidel 2S7 Pion.

USA välisministeerium on teatanud, et on valmis nende relvade üleandmist lubama, kuna see on kooskõlas USA julgeolekuabi puudutavate poliitiliste eesmärkidega.

Dokumentide kohaselt soovib Türgi vähendada oma vananenud relvavarusid, et suunata ressursse olemasolevate relvasüsteemide moderniseerimisse ja hooldusse. Ukraina kavatseb saadud relvastust kasutada oma tulejõu tugevdamiseks nii ründe- kui ka kaitseoperatsioonides Venemaa agressiooni vastu.

Relvade üleandmine võib alata pärast seda, kui USA Kongress on dokumendid ettenähtud tähtaja jooksul läbi vaadanud. USA välisministeerium saatis vastavad teatised USA seadusandjatele 3. augustil 2026.

Ukraina rindel toimus 213 lahingukokkupõrget

Ukraina vägede ja Vene sissetungijate vahel registreeriti pühapäeval rindejoonel kokku 213 lahingukokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Vaenlane püüdis kõige aktiivsemalt rünnata Lõmani ja Kostjantõnivka suundadel.

"Päeva algusest on toimunud kokku 213 lahingukokkupõrget. Agressor andis ühe raketilöögi üheksa raketiga, sooritas 66 õhurünnakut 211 juhitava õhupommiga, kasutas rünnakuteks 6347 drooni ning tulistas meie vägede positsioone ja asustatud punkte 2114 korda," loetles peastaap pühapäeval kell 22.00 antud olukorra ülevaates.

Põhja-Slobožanštšõna ja Kurski suundadel registreeriti päeva algusest kaks lahingukokkupõrget. Samas kui vaenlane tulistas Ukraina vägede positsioone ja asustatud punkte 41 korda.

Lõuna-Slobožanštšõna suunal tegid Vene väed 12 rünnakut Ukraina positsioonidele Starõtsja, Vovtšanski ja Artilne lähedal ning Izbõtske, Volohhivka, Kupõne ja Hatnje suunas. Kaks lahingut olid endiselt käimas.

Kupjanski suunal tegi vaenlane kaks rünnakut Petropavlivka lähedal ja Novoplatonivka suunas.

Lõmani suunal lõid Ukraina väed tagasi 27 Vene vägede katset edeneda Novojehorivka, Novoselivka, Torske ja Jampili lähedal ning Drobõševe, Lõmani, Dibrova ja Ozerne suunas. Seitse relvakokkupõrget on käimas.

Slovjanski suunal lõid Ukraina väed edukalt tagasi seitse vaenlase katset edeneda Riznõkivka lähedal ja Rai-Oleksandrivka suunas. Kramatorski suunal tegid Vene väed kolm rünnakut Nõkõforivka lähedal ja Jurkivka suunas.

Kostjantõnivka suunal lõid Ukraina väed tagasi 24 vaenlase rünnakut Kostjantõnivka ja Illinivka lähedal ning Dovha Balka ja Mõkolaipillja suunas. Kaks lahingut on käimas.

Vaenlane tegi 19 rünnakut Pokrovski suunal. Vene väed püüdsid edeneda Novooleksandrivka, Kotlõne, Udatšne ja Molodetske lähedal ning Kutšeriv Jari, Nove Šahhove, Ševtšenko, Svitle, Serhiivka, Muravka, Matjaševe ja Novopavlivka suunas. Kaks relvakokkupõrget on endiselt käimas.

Esialgsetel hinnangutel hävitasid Ukraina väed ühe suurtükiväesüsteemi, kütusehoidla, 25 isikkoosseisu varjendit ja kolm droonide juhtimispunkti. Kahjustada sai kolm suurtükiväesüsteemi, kuus sõidukit, kaks eritehnika ühikut, 13 droonide juhtimispunkti ja 120 isikkoosseisu varjendit. Kokku hävitati või suruti maha 390 erinevat tüüpi drooni.

Oleksandrivka suunal tegid Vene väed kolm rünnakut Danõlivka ja Nove Zaporižžja suunas.

Huljaipole suunal lõid Ukraina väed tagasi 17 vaenlase rünnakut Vozdvõživka, Hirke, Huljaipilske, Rivne ja Tsvitkove suunas. Kaks lahingut on käimas.

Orihhivi suunal lõid Ukraina väed tagasi kaks vaenlase katset edeneda Prõmorske suunas ja Plavni lähedal.

Dnipro jõe suunal Venemaa pealetungioperatsioone ei registreeritud. Teistel suundadel olulisi muutusi ei toimunud.

Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrjepakettide kindlustamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas uutest kontaktidest vahendajatega, mille eesmärk on kindlustada Ukrainale õhutõrjepaketid.

"Sel nädalal toimuvad uued kontaktid vahendajatega eriti vajalike sammude ja ettepanekute osas. Ukraina on diplomaatiliselt alati aktiivne. Toimuvad uued kontaktid õhutõrjepakettide kindlustamiseks ehk meie riigi ja meie inimeste kaitseks," ütles president oma pühapäevaõhtuses videopöördumises.

"Veel üks asi. Mis iganes ka ei juhtuks, siis me mäletame, et kõik tugineb meie üksuste ja meie sõdurite vastupidavusele rindejoonel. Sel nädalal on põhjust kiita meie rahvuskaardi 14. brigaadi, mis võitleb Dobropillja piirkonnas. Aitäh teile, sõdalased! Kostjantõnivka suunal 100. eraldiseisvat mehhaniseeritud brigaadi. Aitäh teile! Kramatorski suunal aitäh 24. eraldiseisvale mehhaniseeritud brigaadile. Ja aktiivse lahingutegevuse piirkondades tänan ka 79. eraldiseisvat ründedessantbrigaadi," loetles Zelenski.

"Avaldan tänu kõigile, kes kaitsevad meie riiki ja meie positsioone. Kõigile, kes peavad meeles, et Ukraina ja Ukraina iseseisvuse saatuse määrab see panus, mille igaüks meist reaalselt annab Ukraina kaitsmisse ja meid ümbritsevate inimeste toetamisse," jätkas riigipea.

Vene vägi ründas sel nädalal Ukrainat 61 raketi, rohkem kui 1560 ründedrooni ja 1540 juhitava lennukipommiga.

"Venemaa jätkab panustamist ballistilisele terrorismile, mis ei piirdu ainult ühe linna või kogukonnaga. Ainuüksi sel nädalal kasutati Ukraina vastu 61 erinevat tüüpi raketti, millest 56 olid ballistilised. Samuti kasutati üle 1560 ründedrooni ja 1540 liugpommi," täpsustas Zelenski.

"Iga selline rünnak elu vastu tuletab meile ikka ja jälle meelde, et vajame rohkem survet, rohkem sanktsioone Venemaa vastu ja rohkem õhukaitset Ukrainale," lisas president.

Vene vägi korraldas ööl vastu pühapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina Odessa sadamalinnale, kus kannatada sai 14 inimest.

"Kahjuks on Odessa piirkonnale korraldatud ulatusliku raketi- ja droonirünnaku tagajärjel kannatada saanute arv tõusnud 14-ni. Kuus kannatanut viibib praegu haiglaravil. Üks on kriitilises seisundis ja viie vigastused on keskmised," täpsustas linna sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Kiper. "Kõik saavad vajalikku meditsiinilist ja psühholoogilist abi," kinnitas ta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1470 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 459 210 (+1470);

- tankid 12 255 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 25 116 (+13);

- suurtükisüsteemid 47 669 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2019 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1558 (+2);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2181 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 452 994 (+1746);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 132 236 (+461);

- eritehnika 4511 (+6);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.