Norstat: populaarseim peaministrikandidaat on jätkuvalt Reinsalu

Urmas Reinsalu, Martin Helme, Mihhail Kõlvart ja Lauri Läänemets Vikerraadio
Urmas Reinsalu, Martin Helme, Mihhail Kõlvart ja Lauri Läänemets Vikerraadio "Reporteritunnis" Autor/allikas: Vikerraadio
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat küsivad kord kuus valijatelt, keda nad eelistaksid näha peaministriametis. Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 29 protsenti, Mihhail Kõlvartit 24 protsenti ning Martin Helmet 13 protsenti küsitletuist.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling (11 protsenti), Kristen Michal (10 protsenti), Lauri Läänemets (kaheksa protsenti) ning Kristina Kallas (neli protsenti).

Võrreldes eelmise kuu tulemustega on tõusnud toetus Urmas Reinsalule ning langenud Martin Helmele. Ülejäänud nimede osas ei ole suuri muutusi toimunud, nendib Norstat. Kui veebruari tulemustes oli toetus Reinsalule ja Kõlvartile praktiliselt võrdsel tasemel, siis värskete tulemuste põhjal on Reinsalu kindel liider.

Isamaa toetajate seas on kõige populaarsem Reinsalu (82 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (77 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (75 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (75 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (66 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (50 protsenti).

Lisaks paluti oma eelistus öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati detsembris toimunud küsitluse kahe populaarseima kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs. Kõlvart, Reinsalu vs. Michal ja Kõlvart vs. Michal. Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 52 protsenti vastajatest Reinsalu ja 31 protsenti Kõlvartit. 17 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 52 protsenti Reinsalu ning 23 protsenti Michalit. 23 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 45 prosenti Kõlvartit ja 34 protsenti Michalit. 21 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Peaministrite küsimus lisatakse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. kuni 21. märtsini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidega on tulemused esitatud ilma "Ei oska öelda" vastanuteta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

