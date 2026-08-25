Flightradar24: USA transpordilennuk lendas Lätist Moskvasse

Andmetest nähtus, et lennuk lendas Lätti Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist.

Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster III tüüpi lennuki pardal ega ka seda, miks see Venemaale lendas.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast, öeldes, et tal "ei ole sellist teavet".

Ühendriikide valitsus ei ole asja avalikult kommenteerinud.

USA ametnikud on viimastel aastatel Venemaad mitu korda külastanud, kuigi pole selge, kas pardal olid tsiviil- või sõjaväeametnikud.

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