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Flightradar24: USA transpordilennuk lendas Lätist Moskvasse

Välismaa
Boeing C-17 Globemaster III (pilt on illustratiivne)
Boeing C-17 Globemaster III (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Boris Roessler
Välismaa

USA õhujõudude transpordilennuk lendas teisipäeva varahommikul Lätist Moskva Vnukovo lennujaama, näitasid Flightradar24 andmed.

Andmetest nähtus, et lennuk lendas Lätti Washingtoni lähedal asuvast Andrewsi ühendbaasist.

Andmed ei näidanud, kes oli suure Boeing C-17 Globemaster III tüüpi lennuki pardal ega ka seda, miks see Venemaale lendas.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus lendu kommenteerimast, öeldes, et tal "ei ole sellist teavet".

Ühendriikide valitsus ei ole asja avalikult kommenteerinud.

USA ametnikud on viimastel aastatel Venemaad mitu korda külastanud, kuigi pole selge, kas pardal olid tsiviil- või sõjaväeametnikud.

Flightradar24 on kahe Rootsi lennundushuvilise asutatud veebileht, mis kasutab kogukonnapõhist vastuvõtjate süsteemi lennukite asukohtade ja lennutrajektooride kaardistamiseks üle maailma.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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Flightradar24: USA transpordilennuk lendas Lätist Moskvasse

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