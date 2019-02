Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et jõudis liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga leppeni, millega karmistatakse gaasitorude jaoks reegleid ja järelevalvet ning seatakse nende rajamisele rangemad tingimused.

Möödunud nädalal ületasid Prantsusmaa ja Saksamaa oma erimeelsused ja asusid toetama ettepanekut, mis küll ei peata vastuolulise Nord Stream 2 gaasitoru rajamist, kuid võib seda raskendada.

Parlamendi raportöör Jerzy Buzek ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Nord Stream 2 ilmselt ikkagi tuleb.

"Jah, ma usun. Võib-olla. Me ei tea täpselt, aga me võime seda oodata. Aga see on üsna erinev situatsioon. Kui on vaja lubada ligipääsu kolmandale osapoolele ja kui on vaja omand lahku lüüa torujuhtme omaniku ja gaasi müüja vahel. See saab antud juhul raske olema. Tuleb palju probleeme ja võib-olla nad teevad teistsuguse otsuse. Me ei tea seda veel," rääkis ta.

Euroopa Liidu energiavolinik Miguel Arias Cañete ütles, et "kõik, kes on huvitatud gaasi müümisest Euroopasse, peavad austama Euroopa energiaseadust".

Mitmed riigid, nende seas USA, mis on ka ise suur gaasitootja, on Vene-Saksa gaasitoru nimetanud Venemaa katseks suurendada oma mõjuvõimu ja ohuks Euroopa energiajulgeolekule.