"Kui vaieldav ka ei oleks gaasijuhtme projekt, peab olema realist ja ütlema, et nüüd ei saa seda enam peatada. On olemas lepingud, on olemas load," ütles poliitik välispoliitikaajakirjale DGAP.

Tema sõnutsi on see "majandusprojekt", mille algatas teine valitsus. Mis puudutab koostööd Venemaaga, siis kahe riigi majandussuhted püsisid isegi külma sõja ajal, osutas ta.

Projektist on huvitatud paljud, "neile lisanduvad partnerid nagu USA, kes samuti ilmselt lähtub omaenda poliitilistest ja majanduslikest huvidest", arvas Kramp-Karrenbauer.

Tema arvates on Saksamaa ja Euroopa Liidu sõltuvus Vene gaasist "seaduspärane", kuid Saksamaa valmistub praegu ehitama terminale USA vedelgaasile.

"Seetõttu ei pea ma sõltuvusohtu kuigi suureks," võttis ta jutu kokku.

Sisuliselt on Saksamaal ainsaks Nord Stream 2 vastaseks poliitiliseks jõuks rohelised, kes on ka muudes küsimustes Venemaad kõige rohkem kritiseerinud. Projekti toetavad nii Merkeli erakond (vähemalt suurem osa sellest), selle Baieri sõsarpartei CSU ja eriti koalitsioonipartneriks olevat sotsiaaldemokraadid, kelle kunagine juht Gerhard Schröder on Venemaa energiasektori huve juba pikemat aega Euroopas esindanud. Nord Stream 2 projekti kaitsevad innukalt ka Kremli-meelsete avaldustega korduvalt silma paistnud vasakäärmuslik Die Linke ja paremäärmusluses süüdistatud protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD).