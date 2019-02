Kõige teravamad vaidlused puudutasid artikleid 11 ja 13 ehk ajakirjandusväljaannete linke ja kasutajate üles laaditud materjali näiteks Youtubes.

Kokkuleppe kohaselt tohivad otsingumootorid ajakirjanduslikke linke tasuta üles panna vaid koos üksikute sõnade või väga lühikeste sisukatketega.

Kasutajate üles laaditavat sisu tuleb kontrollida ja täita autoriõigusest tulenevaid kohustusi. See kohustus on leebem vaid kõige väiksemate ja äsja asutatud internetiplatvormide puhul.

Läbirääkijad ütlevad, et lepe on kompromiss, autoriõiguse reformi kriitikud loodavad aga, et see parlamendi lõpphääletusel siiski läbi kukub.

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles, et läbirääkijate hulgas pole tegelikult mitte kedagi, kes võiks öelda, et ta sai oma unistuste autoriõiguste reeglistiku nüüd. "Eks me ikkagi tegime kompromisse ja on valdkondi, kus ma oleksin kindlasti soovinud näha teistsugust kokkulepet, aga nii on kõigi kokkuleppijatega."

Euroopa Parlamendi Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsiooni asepresident Julia Reda ennustas, et direktiiv muudab Euroopa internetifirmade kasvu raskemaks. "Tuleb tegeleda üleslaadimisfiltritega, kehtivad piirangud ajakirjanduslikele artiklitele. Ma arvan, et suured platvormid nagu Facebook ja Youtube leiavad võimaluse sellega hakkama saada, aga neile ei paku keegi konkurentsi."

"Seepärast ma arvan, et Euroopa Parlament ei tohiks seda lepet toetada ja peaks artiklid 11 ja 13 tagasi lükkama," lisas Reda.

Euroopa Parlamendi ja 28 liikmesriiki koondava EL-i Nõukogu esindajad sõlmisid esialgse kokkuleppe pärast kolme päeva kestnud kõnelusi, mida juhtis Euroopa Komisjon.

Lepe vajab veel europarlamendi saadikute ja EL-i nõukogu heakskiitu enne mais toimuvaid europarlamendi valimisi.

Ajakirjandusväljaannete esindajad argumenteerisid, et internetihiiud nagu Facebook ja Google teenivad nende uudislugudega seotud reklaami pealt miljardeid dollareid tulu, samas kui meediaorganisatsioonid kannatavad. See läitis heitluse ühelt poolt veebipõhise sisu eest tasu nõudnud meedia ja sisuloojate ning teiselt poolt Ränioru hiide kaitsnud lobistide ja neid toetanud veebivabaduse aktivistide vahel.

Europarlament toetas autoriõiguste muutmise eelnõu mullu septembris, kuid see takerdus EL-i liikmesriikide vahelistesse kõnelustesse. Üheks peapõhjuseks olid Prantsusmaa ja Saksamaa erimeelsused.