Keskerakond, Isamaa ja EKRE esitlevad laupäeval koalitsioonilepet

Esmaspäeval ja teisipäeval arutasid kolm erakonda eelarvelisi teemasid ehk neid valimislubadusi, mille kulu on suur, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeval loodavad läbirääkijad jõuda ministrikohtade jaotuseni erakondade vahel.

"Me oleme rääkinud ka sellest, kui palju üldse ministrikohti alles jääb. Meie soov on kahe peaga ministeeriumid ära kaotada. /.../ Esiteks, me ei räägi ainult ministritest, me räägime volinikust ja kontrollikoja inimene lõpetab volitused järgmise riigikogu koosseisu ajal ja siin on komisjonide esimehed ja siin on vähemalt 40 erinevat positsiooni, mis selles kompotis on," selgitas EKRE aseesimees Martin Helme.

Samas koguneb riigikogu uus koosseis juba neljapäeval ja valib muu hulgas riigikogule ka juhatuse. Isamaa, EKRE ja Keskerakond on omavahel kokku leppinud, et nende kandidaat riigikogu esimehe kohale on EKRE juhatuse liige Henn Põlluaas.