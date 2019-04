President Kersti Kaljulaidi ja Vene liidri Vladimir Purtini arutelu majandussuhete teemal soovib 65 protsenti vastanutest, neist 79 protsenti muukeelsetest ja 59 protsenti eestikeelsetest vastajatest, selgub Postimehe tellimusel uuringufirma Kantar Emor läbi viidud küsitlusest.

Tähtsuselt järgmise teemana tõid vastajad välja piirilepingu, mille arutamist soovis 53 protsenti vastanutest, neist 54 protsenti eestlastest ja 50 protsenti venekeelsetest. Kolmanda teemana tõusis esile sõjaliste pingete leevendamine kahe riigi vahel, mille käsitlemist soovis 45 protsenti venekeelsetest ja 43 protsenti eestikeelsetest, kokku 44 protsenti vastanutest.

Küsitluses said vastajad etteantud teemadest valida enda jaoks kolm kõige olulisemat.

Rahvuste vahel tulid suurimad erinevused esile kolme teema puhul: Venemaa agressioon Ukrainas, Venemaa sekkumine lääneriikide demokraatiasse ning mittekodanike õigused. Venemaa tegevust Ukrainas peab oluliseks teemaks, mida presidendid võiksid arutada, 28 protsenti eestlastest, aga vaid 11 protsenti muukeelsetest vastanutest. Lääneriikide siseasjadesse sekkumist mainib 24 protsenti eestlastest, kuid ainult neli protsenti muukeelsetest. Seevastu mittekodanike õiguste teemat peab muukeelsetest oluliseks 40, eestlastest aga kuus protsenti.

Kui mitmed eksperdid leidsid, et ehk ei peaks Kaljulaid üldse Vladimir Putiniga kohtuma, siis küsitlusest selgub, et niimoodi arvajaid on Eesti elanike seas üsna vähe. Eestlaste seas on sellisel arvamusel kuus protsenti vastanutest, muukeelsete seas aga vaid üks protsent. Selgelt eristuvad vaid EKRE toetajad, kelle hulgast viiendik leiab, et kohtumist ei peaks toimuma, edastas BNS Postimeest.

Muid suuri erinevusi parteide lõikes küsitlusest ei ilmnenud. Erakondliku eelistuse lõikes pidasid Reformierakonna valijad piirilepingu teemat pisut olulisemaks kui Eesti-Vene majandussuhteid, mis domineerivad suure ülekaaluga Keskerakonna ja Eesti 200 toetajate hulgas. Venemaa sekkumist lääneriikide demokraatiasse märkis olulise teemana vaid kuus protsenti Keskerakonna valijatest. Neile on seda olulisemad mittekodanike õigused ning võitlus terrorismi vastu. Venemaa agressiooni lõpetamine Ukrainas on teistest tähtsam teema Reformierakonna ja sotside valijatele.

Postimehe tellimusel Kantar Emori korraldatud küsitluses osales 10.-15. aprillini 1312 inimest vanuses 15-84 eluaastat, kellelt küsiti arvamust Eesti-Vene tippkohtumiselt veebiintervjuude vormis.