"Reformierakonna põhikirja järgi kinnitab valimisprogrammi erakonna volikogu, mis koguneb mai alguses. Enne seda tutvustatakse programmi erakonna juhatuses. Erakonna juhtorganid kogunevad plaanipäraselt," ütles erakonna peasekretär Erkki Keldo kolmapäeval ERR-ile.

Samas teatas Reformierakond 1. aprillil oma kodulehel, et programm kinnitatakse 5. aprillil toimuval erakonna volikogul, kuid see jäi kinnitamata. Erakonna pressiesindaja Kajar Kase ütles kolmapäeval ERR-ile, et see eelinfo ei olnud korrektne. Samas ta ei öelnud, miks programmi kinnitamine ära jäi või miks see venib.

Kolmapäeval ütles Kase ERR-ile, et aprilli alguses tutvus erakonna volikogu Euroopa Parlamendi valimiste põhialustega. "Kuna programm polnud veel kinnitamiseks valmis, ei saanud volikogu seda ka kinnitada," märkis Kase, lisades, et edastas varasemalt ebakorrektse info.

Reformierakonna teine number europarlamendi valimistel Taavi Rõivas, kes juhib valimisprgrammi koostamist, ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et volikogu kinnitab programmi aprilli lõpus. Ta viitas, et selle koostamisel lähtutakse erakonna riigikogu valimisteks koostatud programmist, milles on rohkelt viiteid Euroopa Liidule.

Kõik suuremad erakonnad avalikustasid oma valimisprogrammid Euroopa Parlamendi valimisteks juba eelmisel nädalal.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. Alates kolmapäevast, 17. aprillist algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud. Välisesindustes saab hääletada ajavahemikus 11.-16. maini, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 16. maist.