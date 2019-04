"Lahkumise põhjus on minu põhimõtteliselt erinev arusaam peatoimetaja omast ajakirjandus- ja arvamusvabadusest," ütles Kiisler ERR-ile.

Veidi varem oli Kiisler sotsiaalmeedias kirjutanud: "Aeg Postimehes on olnud hindamatu, erakordne kogemus. Mu töö meeldib mulle väga ja lahkuda on kahju. Ometi on see mu enda otsus. Mu viimane tööpäev on 17. mail."

Postimehesse läks Kiisler tööle augustis 2018. Enne seda oli ta töötanud Äripäeva arvamustoimetuses (2012-2018).

Mitu Postimehe siseallikat kinnitas ERR-ile, et Kiisleri lahkumise täpne põhjus oli tema EKRE-kriitiline arvamusartikkel "Asi pole retoorikas, sisu on õõvastav", mille järel kutsus peatoimetaja Helme ta "vaibale". Vestlus, kus Helme heitis Kiislerile ette mitmeid hinnanguid artiklis, lõppes Kiisleri otsusega ametist lahkuda.

Helme tunnistas erimeelsusi

Peeter Helme kinnitas ERR-ile, et tal oli tõesti Kiisleriga erimeelsus seoses nimetatud artikliga, aga mingit survet ta enda sõnul Kiislerile ei avaldanud.

"Mina lihtsalt käsitlesin ühte küsimust stiiliküsimusena ja tema meelest see nii ei olnud. Ja kuna me mingit ühist teed ei leidnud, siis see oli tema otsus, mitte minu otsus," sõnas ta.

Helme sõnul ta Kiisleri kirjatükki kuidagi muuta ei kavatsenud ning andis talle vaid tagasisidet. Ta kinnitas, et ka Postimehe toimetusest väljastpoolt mingit mõju talle ei avaldatud.

"Ma olen enne ka märganud tema seisukohavõttude puhul, et need on väga võitlevad ja minu arust kohati liiga agressiivsed. See oli lihtsalt viimane artikkel, mis tal ilmus ja ma märkasin seal mitut asja, mis mind sõnastuse puhul häirisid ja ma juhtisin ka tähelepanu sellele," märkis Helme.

Helme hinnangul saab ajakirjanik end väljendada ka diplomaatilisemalt.

"Nagu ma talle ka ütlesin, et see, mida ta arvab või milline on tema seisukoht, see mind absoluutselt ei häiri. Aga minu meelest ei ole niivõrd jõuline, ka kõrvalisi teemasid sissetoov lähenemine Postimehe stiil. Minu meelest oleks saanud neid samu asju öelda ka natuke teises sõnastuses," ütles Helme veel.

Peeter Helme alustas Postimehe peatoimetaja ametis 3. aprillil. 10. aprillil antud pikemas usutluses ERR-ile ütles Helme, et on maailmavaatelt konservatiiv. Delfi on varem kirjutanud, et Postimehe omanik Margus Linnamäe tahab ajalehest teha konservatiivse maailmavaate lipulaeva Eestis. Linnamäe on ise erakonna Isamaa liige ja ta annetas koos oma venna Aivariga mullu neljandas kvartalis koduparteile kokku 100 000 eurot.