"Meil oli nelja inimese kohtumine esmaspäeva hommikul. Tõele ei vasta väide, et ma palusin Kuusiku väljavahetamist. Ma küsisin temalt, kas tema peres on olnud perevägivalda ja ta vastas, et ei ole olnud," rääkis Ratas ERR-ile.

Küsimusele, miks ta Kuusiku ja EKRE juhid välja kutsus ja perevägivalla kohta aru päris, vastas Ratas, et sellekohane info on juba alates eelmisest neljapäevast Eesti meediaväljaannete toimetustes ringelnud.

"Perevägivald on tõsine teema ja tõsine süüdistus. Perevägivallale ei ole mingit õigustust," lisas Ratas, miks ta pidas vajalikuks sel teemal EKRE juhtidega kohtuda. Ratas lisas, et Marti Kuusik annab esmaspäeval ametivande ja temast saab valitsuse minister.

Postimees kirjutas esmaspäeval, et kohe, kui Kuusik tõusis EKRE IT- ja väliskaubanduse ministri kandidaadiks, hakkasid levima kuuldused tema vägivaldsusest koduseinte vahel.

Marti Kuusik ütles ajalehele, et need on alusetud valed. "Ka minu eksabikaasa on selle kohta teie väljaandele eelmisel nädalal juba oma kommentaarid jaganud."

Marti Kuusik tunnistas 23. aprillil ERR-i uudisteportaalile antud usutluses, et jäi valimistele järgnenud hommikul politseile jääknähtudega autoroolis vahele. Hiljem teatas politsei, et alkoholitarvitamise jääknähud avastati, kui Kuusik peeti kinni kiiruseületamise tõttu. Mees sõitis 74 km/h kohas, kus lubatud kiirus oli 50 km/h.