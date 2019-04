Aeg: Kuusiku jätkamine ministrina on EKRE siseasi

Justiitsminister Raivo Aeg (I) ütles, et see, kas esmaspäeval ametivande andnud IT- ja väliskaubandusminister Marti Kuusik peaks ametis jätkama või tagasi astuma, on EKRE otsustada.

Aeg tunnistas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et perevägivalla kahtlustusi oma valitsuskaaslase kohta on halb kuulata.

"Halb tunne on. Isegi kahtlustusi kuulata, sest tegelikult täna on ju avalikest allikatest need kahtlustused kuulda. Ühtegi konkreetset süüd tõestavat tõendit või fakti täna meil menetlusasutustel minu teada ei ole. Aga kuna tegemist on avalikest allikatest ikkagi niivõrd tõsise ja ränga süüdistusega, siis minule teadaolevalt on praeguseks hetkeks ka kriminaalmenetlus alustatud, et neid fakte kontrollida ja kas nad siis peavad paika või ei pea. Viru prefektuur seda menetlust juhib ja Ida prefektuur viib läbi," rääkis Aeg.

Marti Kuusik väidab, et tegemist on tema vastu suunatud infooperatsiooniga. Aeg ei osanud hinnata, kas see võiks tõsi olla.

"Kui ta on infooperatsioon, siis mis on need ajendid ja miks seda tehti," märkis justiitsminister.

"Kõik võib olla, kõik võib juhtuda. Aga tekib kindlasti küsimus, et miks siis on välja valitud just konkreetsetlt üks persoon ja järjest tuleb erinevaid ebameeldivaid asjaolusid ilmsiks," lisas ta.

See, kas Kuusik peaks vähemalt uurimise ajaks ministriametist lahkuma, on Aegi sõnul EKRE siseküsimus. "Kuidas nad sisemiselt otsustavad, sest nemad on ta ministriks esitanud, täna ta on ka ametivande andnud, nii et täna ta on ametlikult minister. Erakonna siseasi on need asjad ära klaarida," rääkis Aeg.

Valitsuses ei ole Kuusiku osas ühtset seisukohta. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütleb, et Kuusik ei oleks pidanud ametisse astuma, EKRE juht Mart Helme leiab aga, et kõik on korras.

"Loomulikult, kui tugineme sellele informatsioonile, siis on väga raske mõista, miks ta sellise sammu ette võttis, teades, mis sellele järgneb, milliseid selgitusi ta peab andma ja kuhu ka see menetlus võib areneda. Aga samas, kui EKRE juhtkond on sellise seisukoha võtnud ja sellele kindlaks jäänud ja ta usub oma ministri selgitusi, siis ta on niimoodi. Sinna ei ole midagi teha, keegi seda protsessi väärata ei saa," kommenteeris Aeg.